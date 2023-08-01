英足坛推出一系列新措施 规范球员球迷等行为

（伦敦路透电）英格兰足球界各单位星期一（7月31日）联合推出一系列措施，制止球员、主帅、球迷等在比赛时的过激行为。

英足总、英超、英格兰足球联盟（EFL，负责英冠到英乙联赛的单位）、女子超级联赛等单位在联合文告中宣布推出参与者宪章，规范参与比赛各方的行为。这包括给予裁判更多权力，各队队长也需要对队员的行为负责等。

根据这些将在2023-24赛季实施的规定，当数名球员围绕比赛裁判成员理论，或侵入他们的个人范围时，至少有一名球员会领到黄卡。英足总也有权对涉事球会采取额外行动。

此外，宪章也规定在场边两队替补球员和主帅就坐的技术区域，在比赛中只有一人能站起执教比赛，第二人如果站起必须非常靠近座位区。在技术区域的人也不能在半场休息或比赛结束时进入场内，向裁判理论。

球迷利用足坛悲剧进行嘲讽或攻击的行为也无法被容忍。相关球迷将被处以体育场禁足令，甚至被刑事起诉。

上赛季在英格兰足总杯决赛中，有一名曼联（Manchester United）球迷就拿在1989年造成97名利物浦（Liverpool）球迷死亡的希尔斯堡惨案发表攻击性言论，被禁止入场观赛四年。另一名托特纳姆（Tottenham）球迷也因为在今年4月的英超比赛做出嘲讽希尔斯堡惨案的动作，也三年无法入场观赛。

英超首席执行官马斯特斯说：“我们要球员、主帅、球迷继续展现他们（对足球的）的热情，但推出这些新条规是要确保他们不越线……我们也强烈相信在足坛没有让可恶的悲剧嘲讽存在的空间。”