我国羽球女双逆转胜晋级澳洲公开赛次圈

新加坡女双金羽佳／黄嘉盈在星期二（8月1日）展开澳大利亚羽毛球公开赛（超级500赛）首圈赛事，她们以2比1逆转战胜马来西亚对手许嘉雯／林秋仙晋级。

世界排名第23的金羽佳／黄嘉盈首次在世界羽联巡回赛，与世界第31的马来西亚组合许嘉雯／林秋仙交手，两队前两局打得不可开交，各胜一局将比赛拖入决胜局。

决胜局，金羽佳／黄嘉盈保持稳定的发挥逐渐拉开比分，但顽强的许嘉雯／林秋仙打出一波得分潮反超比分，我国女双过后稳住阵脚，最终以11比21、21比18、21比19完成逆转，获得次圈资格。

金羽佳／黄嘉盈下一圈将与中国的张殊贤／郑雨争夺复赛资格。

骆建佑和杨佳敏星期三出场

我国头号男女单打骆建佑和杨佳敏，以及混双组合许永凯／陈薇涵将在星期三出战。

骆建佑是我国代表中唯一的种子球员，身为赛会四号种子的他首圈将对垒印度的米通。若顺利胜出，他的次圈对手是马来西亚球员李梓嘉或梁峻豪。

李梓嘉和梁峻豪将在首圈展开“马来西亚内战”，两人在巡回赛只有过一次交手，2016年时李梓嘉激战三局后才拿下比赛。

骆建佑在韩国公开赛打入决赛后，紧接着在日本公开赛止步首圈，此役转战在悉尼举行的澳洲公开赛，他有一周的时间休息并备战。世界第七的骆建佑与世界第50的米通唯一一次交手是今年3月的德国公开赛，当时我国羽将以2比1胜出。

许多高排名球员如安赛龙（丹麦）和昆拉武特（泰国）选择不出战澳洲公开赛，也有球员在比赛开始前退赛，像是三名中国男单石宇奇、李诗沣和陆光祖。

退赛的球员恰好都是上半区的，因此骆建佑所处的下半区相对来说较不好打，但比赛到时也会比较精彩。首圈比赛，让人关注的是前世界冠军桃田贤斗（日本）迎战七号种子佐纳丹（印度尼西亚），还有未来之星翁泓阳（中国）和奈良冈功大（日本）的较量。

女单方面，我国女将杨佳敏将挑战来自泰国的三号种子李美妙。这是世界第22的杨佳敏与世界第11的李美妙在巡回赛的第六次较量，前五次交手李美妙取得四胜一负战绩，且自2016年起已取得四连胜。

我国混双夫妻档许永凯／陈薇涵的首圈对手则是马来西亚组合许邦荣／张湄鑫，这是他们自2016年国际挑战赛后再次隔网相对，许永凯／陈薇涵力求二连胜取得晋级资格。