马内对离开拜仁感受伤 图赫尔：理解感受但这是最好方案

马内加盟拜仁慕尼黑一个赛季后就将离队，无缘在星期三（8月2日）拜仁对利物浦的比赛倒戈旧主。

塞内加尔边锋马内（Mane）坦言对他离开德甲十连冠霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）感到“受伤”。拜仁主帅图赫尔（Tuchel）回应说，他理解马内的感受，但或许这是对双方最好的方案。

图赫尔是在星期二（8月1日）出席拜仁对利物浦（Liverpool）的友谊赛赛前记者会时这么表示。拜仁和利物浦将在星期三（2日）傍晚7时30分，于国家体育场进行的新加坡足球嘉年华最后一场比赛中交锋。

马内目前在杜拜接受体检，很快就要加盟沙特阿拉伯球队利雅得胜利（Al Nassr），因此将无缘在本地倒戈旧主利物浦。他早前告诉《天空体育》：“离开拜仁让我感到受伤。我本来希望有另一种结局，我知道我能在新赛季如何帮助球队，我也想证明给大家看。无论如何，我祝愿球会和球迷未来一切顺利。”

马内将加盟利雅得胜利，和葡萄牙球星罗纳尔多成为队友。（唐家鸿摄）

对此，图赫尔说：“我们都同意我们不喜欢现在发生的事，但我们也同意在这种情况下，这是最好的方案。”

“我完全能理解他感到受伤，我也不高兴看到这样的事发生，也会想到这是否因为我们无法激活他的所有潜能？这也是我的责任。”

马内在上赛季初从利物浦转投拜仁，一共为拜仁上阵38场，贡献12个进球和六次助攻。拜仁今年4月在欧冠落败后，马内因为和萨内（Sane）爆发冲突而拳击对方，被队内禁赛一场及罚款。

德利赫特期待与荷兰同胞交手

德利赫特（图）在记者会上恭喜范戴克成为利物浦队长。（法新社）

虽然马内无缘倒戈，但比赛仍有许多看点。拜仁后卫德利赫特（de Ligt）将和效力利物浦的荷兰同胞范戴克（van Dijk）及哈克波（Gakpo）碰头，对此德利赫特相当期待。

他在记者会说：“我和他们关系都很好。我和维吉尔（范戴克）在国家队一起效力了五年，他是我的一大榜样……我也要恭喜他成为利物浦队长，这对他来说是个伟大的成就。”

德利赫特向范戴克看齐，自己也在队内以身作则。上赛季帮助那波利（Napoli）赢得33年来首座意甲冠军的韩国后卫金玟哉两周前正式转会拜仁，并在上个星期六（7月29日）拜仁1比0战胜川崎前锋的友谊赛中首次上阵。金玟哉赛后说，德利赫特对他融入球队帮了很多，经常和他说话。

金玟哉（中）参与拜仁于狮城水手训练中心的训练课。（梁麒麟摄）

两人都是中后卫，新赛季可能组成拜仁的中卫搭档。德利赫特说：“我知道作为新球员，且加盟后马上就参与季前巡回赛，这对他来说是个新世界……感到舒适并且迅速融入球队很重要，我只是想帮他。”

250名球迷受邀观赏拜仁训练

金玟哉是拜仁在这个夏天引进的三位新援之一。对于拜仁还要在哪些位置补强，图赫尔不愿透露太多，也拒绝谈论关于引进托特纳姆（Tottenham）前锋凯恩（Kane）的进展。

拜仁慕尼黑球员在球迷的关注下展开热身。（梁麒麟摄）

此外，约250位球迷也在星期二傍晚5时30分受邀到狮城水手位于玛达路（Mattar Road）的训练中心，观赏拜仁的训练课。

球迷们在约一小时半的训练结束后聚集在训练中心前，等待拜仁球员出现。金玟哉20分钟后率先亮相，引起球迷们欢呼，金玟哉也为他们签名。下来一些球迷也幸运地得到门将索默（Sommer）、右后卫马兹拉维（Mazraoui）、左后卫戴维斯（Davies）等人的签名。