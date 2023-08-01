利物浦主帅克洛普：十分期待与拜仁的硬仗

“红军”主帅克洛普（Klopp）携同新上任的副队长亚历山大—阿诺德（Alexander-Arnold）星期二（8月1日）出席在国家体育场举行的赛前记者会，他表示十分期待接下来与拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的硬仗。

继上一场热身赛4比0血洗莱斯特（Leicester）后，“红军”利物浦星期三（2日）将迎来今年在本地的第二场热身赛，球队将在国家体育场挑战德甲豪门拜仁慕尼黑。

克洛普说：“明天的比赛肯定是最艰难的。（拜仁慕尼黑）令人印象深刻，但这很好，我们想要一个强大的对手，现在我们有了。这对我们来说绝对是季前赛阶段最艰难的考验，但这正是你此刻所需要的。”

克洛普曾明确表示，球队本赛季的防守必须达到与上赛季完全不同的水平，“我们必须在明天做到这一点，否则就会遇到真正的麻烦。这也是为什么我真的很期待这场比赛，因为他们是顶级对手。”

就在记者会的前一天，后卫范戴克（Van Dijk）被正式提拔为红军队长，亚历山大—阿诺德则被提任为副队长。

谈及被提拔一事，亚历山大—阿诺德回忆道：“一开始，我还以为（克洛普）是要告诉我不要再把球送给别人。这是一个可爱的惊喜，也是一个特殊的时刻，我会铭记在心。

“这是一个令人感到兴奋的身份，我也有更大的责任来确保我们能取得成功，实现我们本赛季的目标。”

自上赛季末起，利物浦先后送走了张伯伦（Chamberlain）、米尔纳（Milner）和凯塔（Keita），卡瓦略（Carvalho）又被外租到莱比锡（Leipzig），前队长亨德森（Henderson）和法比尼奥（Fabinho）也转会加盟沙特球会。有了更多的资金引援，球队在今夏招来了布赖顿（Brighton）前腰麦卡利斯特（Mac Allister）和莱比锡前腰索博斯洛伊（Szoboszlai），加强了中场厚度。克洛普一直在强调的改造球队中场，如今似乎已经基本实现，星期三对阵拜仁的这场战役，克洛普会如何排兵布阵，令人关注。