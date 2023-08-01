惨败英格兰 中国首次无缘女足世界杯淘汰赛

中国女足D组赛惨败出局，英格兰三连胜小组头名晋级，丹麦两球胜海地以副盟身份出线。

（阿德莱德综合电）中国1比6不敌英格兰，目送后者晋级女足世界杯16强淘汰赛，这也是中国队史上首次无缘小组出线。

女足世界杯D组中国与英格兰之间的比赛，星期二（8月1日）晚上在澳大利亚的阿德莱德欣德马什体育场展开，凭借英格兰锋线上的多点开花，球队成功领到淘汰赛入场券。

比赛开局仅四分钟，英格兰首次射门便开花结果，前锋阿莱西娅·卢梭（Alessia Russo）禁区左侧低射，球直飞龙门左下角，英格兰1比0领先。

第26分钟，英格兰再次创造机会，前锋劳伦·赫姆普（Lauren Hemp）禁区内左脚推射入网，英格兰2比0。随后，英格兰右路获得自由球，前锋劳伦·詹姆斯（Lauren James）弧顶内右脚推射将球射入龙门左下角。英格兰在上半场便取得三球领先。

易边再战，中国因对手禁区内手球收获罚球机会，王霜操刀主罚命中，为球队扳回一城。但随后又轮到英格兰表演，劳伦·詹姆斯、克洛伊·凯莉（Chloe Kelly）和蕾切尔·戴利（Rachel Daly）三名前锋相继进球，最终将比分定格在6比1。

输球后，中国后卫王珊珊（左）和前锋古雅莎落寞离场。（路透社）

此役战罢，中国以一胜二负战绩结束本届世界杯，在此前参加的七届女足世界杯比赛中均从小组出线，但这次遗憾出局，创下了征战世界杯赛场的最差战绩。英格兰则是以三战全胜的佳绩，顺利晋级下一圈。

此役梅开二度的劳伦·詹姆斯在赛后受访时说：“又是实现梦想的一天。我为球队感到高兴，每个人都很兴奋。是的，我们期待进入下一轮。”

丹麦以小组赛二胜一负战绩晋级

D组的另外一场比赛，丹麦2比0战胜海地，以小组赛二胜一负的战绩晋级。历史上首次参加世界杯的海地则是三战皆败排名小组垫底。

淘汰赛阶段，英格兰将于下个星期一（7日）在布里斯班对垒尼日利亚，丹麦则将在悉尼对垒东道主澳大利亚。