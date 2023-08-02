拜仁边锋马内正式加盟利雅得胜利

（利雅得综合电）沙特阿拉伯球队利雅得胜利（Al Nassr）星期二（8月1日）宣布，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）边锋马内（Mane）正式加盟球队，将和五届金球奖得主罗纳尔多（Ronaldo）在沙特联赛组成钻石锋线组合。

蝉联两届非洲最佳足球员的马内通过球会社媒发表视频说：“我很高兴成为你们的一份子，我迫不及待地想见到你们。”

根据德国媒体报道，这名塞内加尔球员的转会费估计约3000万欧元（约4406万新元），而他所签署的三年合同，让他每年能赚取4000万欧元薪金，外加1000万欧元的表现花红。

31岁的马内效力利物浦（Liverpool）六个赛季，与萨拉赫（Saleh）和菲尔米诺（Firmino）组成令人生畏的红军三叉戟，并在2020年协助球队赢得30年来的第一个英超联赛冠军。他上赛季初转投德甲十连冠霸主拜仁，一共为拜仁上阵38场，贡献12个进球和六次助攻。拜仁今年4月在欧冠落败后，马内因为和萨内（Sane）爆发冲突并拳击对方，被队内禁赛一场及罚款。

他本周正式加盟利雅得胜利，因此无法在星期三（2日）于本地举行的友谊赛代表拜仁披甲上阵，倒戈旧主利物浦。

马内接受德国媒体采访时说：“离开拜仁让我很受伤，我希望有不同的结局。”

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）也发表相同看法，“有时候，事情并不会像每个人都希望的那样发展。就我个人而言，我和他一直保持着非常好的关系，这种关系会持续下去”。