沙特联赛转会窗比欧洲迟关闭 克洛普呼吁当局正视

（新加坡路透电）利物浦（Liverpool）主帅克洛普（Klopp）呼吁欧洲足联及国际足联关注沙特阿拉伯联赛转会窗口比欧洲晚三个星期关闭的事宜，因为他担心欧洲列强会因此失去更多球员且无法填补他们的空缺。

沙特阿拉伯联赛球队在这个夏季不断从欧洲联赛购买球员。利物浦三名大将亨德森（Henderson）、法比尼奥（Fabinho）和菲尔米诺（Firmino）都已经离队，转投沙特球队。

欧洲五大联赛的转会窗口关闭时间都是9月1日，不过沙特联赛转会窗口关闭日则是9月20日。克洛普星期二（8月1日）在球队于我国对垒拜仁慕尼黑的赛前记者会上对此表达担忧，表示这是他能想到冲击欧洲足坛的最坏情况。

他说：“欧洲足联或国际足联必须对此想办法，但到目前为止，我不知道会发生什么事。它已经对我们造成影响，但我们必须学会应对。时间会证明一切。”

利物浦无意租借姆巴佩

克洛普也驳斥球队可能从巴黎圣日耳曼（PSG）租借法国明星前锋姆巴佩（Mbappe）整个赛季的说法。他说：“我们一笑置之。我认为他是一个非常好的球员，但（招揽姆巴佩的）财务条件完全不符合我们的情况。我不想马上就完全排除这个可能，但就我目前所知道的，并没有这个计划。”

姆巴佩的合约只剩最后一年，有关他离队的消息不断。尽管他也接到了来自沙特球队希拉尔（Al Hilal）的天价报价，但他拒绝与希拉尔谈判，而是希望加盟西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）。