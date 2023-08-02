大巴黎发宣传照 内马尔当主角姆巴佩消失

（巴黎综合电）法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）在星期二（8月1日）更新了球会网站上的宣传照。两名身陷离队传言的巨星中，巴西球星内马尔（Neymar）在宣传照占据中心位置，而法国球星姆巴佩（Mbappe）不见踪影。

宣传照中的五名球员分别是内马尔、意大利中场维拉蒂（Verratti）、巴西后卫马尔基尼奥斯（Marquinhos），以及今年夏天刚加盟球队的法国后卫卢卡斯·埃尔南德斯（Lucas Hernandez）和韩国中场李刚仁。

内马尔在2017年夏天以2亿2200万欧元（约3亿2628万新元）的天价从巴塞罗那（Barcelona）加盟大巴黎，这至今仍是世界足坛的转会费纪录。可是因为伤病过多影响表现，内马尔之前与巴黎圣日耳曼球迷关系紧张。在上赛季临近结束时，甚至有球迷在球会总部门前聚集，要求驱逐内马尔。不过内马尔在6月发表了留队宣言，他表示，无论是否得到球迷的爱，他都会留在球队完成合约。

姆巴佩则是因为拒绝续约而跟球队闹翻。姆巴佩的合同明年即将期满，巴黎圣日耳曼不愿看到这位当今足坛数一数二的球星在明年以自由球员身份离队，要求姆巴佩在续约和今夏转会离队中二选一。为此，巴黎圣日耳曼不惜冷藏姆巴佩，没有带这位商业价值极高的球星前往日本参加热身赛。大巴黎新赛季的首场法甲联赛是在8月12日，据法国媒体报道，姆巴佩届时很可能继续遭到冷藏。