澳洲羽球公开赛：杨佳敏挫三号种子晋级 骆建佑遭一轮游

我国女将杨佳敏星期三（8月2日）在澳大利亚羽毛球公开赛女单首圈赛中，直落两局战胜来自泰国的三号种子李美妙，但我国羽球一哥骆建佑首圈不敌印度选手米通，再遭一轮游。

杨佳敏现世界排名第22，李美妙排名第11。双方上一次交手是在今年初的印度羽毛球公开赛，当时杨佳敏0比2落败。此役双方经过两局交战，最终杨佳敏以21比14、21比11取胜，耗时32分钟。

这是两人的第六次交手，此前双方战绩杨佳敏一胜四负不占优。此役轻取“苦主”，杨佳敏赛后说：“很高兴今天能够有效地运用该有的战术，并集中精力赢得比赛。我会继续保持专注，为下一场比赛做准备。”

杨佳敏下一圈将面对来自德国的李怡逢，后者稍早前以21比8、21比6轻取澳洲选手张凯琦。

骆建佑首圈败给印度选手米通

男单方面，我国一哥骆建佑首圈两个19比21败给印度的米通，继日本公开赛之后再次遭遇一轮游。世界第七的骆建佑与世界第50的米通之前唯一一次交手是在今年3月的德国公开赛，当时骆建佑以2比1胜出。

混双方面，我国夫妻档许永凯／陈薇涵首圈15比21、17比21不敌马国组合许邦荣／张湄鑫，止步首圈。

其他比赛方面，中国好手赵俊鹏以21比13、21比15战胜了东道主选手邓浩林，晋级男单16强。下一圈他将迎战赛会五号种子的台湾名将周天成，后者在首圈比赛以2比1（7比21,、21比7、21比10）逆转战胜香港的陈延泽，晋级男单16强。赛会一号种子印度尼西亚的金廷与香港选手伍家朗激战三局，最终以21比18、18比21、21比12顺利晋级。