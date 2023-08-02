绝杀意大利 南非首闯女足世界杯淘汰赛

南非绝杀意大利，携手瑞典从G组出线。牙买加闷和巴西，在F组同法国晋级16强。

（墨尔本综合电）南非绝杀意大利获得女足世界杯史上首胜，牙买加爆冷闷和巴西，双双晋级淘汰赛。这也是两队史上首度闯入世界杯16强。

女足世界杯星期三（8月2日）结束小组赛第三轮较量，G组的南非凭借桑比·克加特拉纳（Thembi Kgatlana）在完场伤停补时阶段禁区内的推射破门，以3比2绝杀意大利，将球队送上前往悉尼的航班。

比赛第11分钟，意大利前锋基亚拉·贝卡里（Chiara Beccari）突入禁区后被绊倒，中场阿里安娜·卡鲁索（Arianna Caruso）站上12码罚球点一蹴而就。随后后卫贝内代塔·奥尔西（Benedetta Orsi）在回传门将时自摆乌龙，南非笑纳乌龙大礼扳平比分。

易边再战，前锋希尔达·玛加亚（Hildah Magaia）禁区内左脚劲射破门，南非反超比分。第74分钟，意大利发动角球进攻，阿里安娜梅开二度，将比分扳为2比2平。

完场伤停补时阶段，克加特拉纳送出绝杀，让意大利打道回府。南非将在淘汰赛中挑战荷兰。

南非前锋桑比·克加特拉纳（面向镜头）进球绝杀意大利后，与队友疯狂庆祝。 （路透社）

意大利主帅米莱娜·贝托里尼（Milena Bertolini）赛后说：“这是一个苦涩的结果，南非踢得比我们更好，她们理应赢得比赛。我们有很多年轻球员，她们通过比赛获得了经验，我们未来仍会有很好的前景。”

同组的瑞典2比0战胜阿根廷，以三战全胜的战绩，顺利晋级淘汰赛。

巴西28年来首次无缘淘汰赛

成功闷和巴西出线，牙买加后卫德内莎·布莱克伍德（中）在场边翩翩起舞，与队友庆祝。 （路透社）

F组赛况，牙买加0比0闷和巴西，以一胜二和积五分的战绩从小组出线。巴西则是一胜一和一负积四分，排名小组第三出局。

本场比赛，巴西共有18脚射门和73%的控球率，但顽强的牙买加坚守阵地，将对方的屡次进攻一一化解，最终收获了宝贵的一分。

牙买加也凭借本场比赛的和局，史上首度晋级淘汰赛。巴西则是时隔28年，再次无缘晋级世界杯淘汰赛。

牙买加主帅洛恩·唐纳森（Lorne Donaldson）形容，这是他一生中最美好的一天。“像牙买加这样的国家队能够做到这一点，真是令人难以置信。我们有韧性，有斗志。我们即将进入另一场战争，我们必须做好准备。”

同组的法国则是6比3轻取巴拿马，以F组盟主身份晋级淘汰赛。卡迪迪亚图·迪亚尼（Kadidiatou Diani）为法国上演帽子戏法。