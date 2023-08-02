利物浦拜仁球迷场外大斗法 海外球迷到我国观赛

拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和利物浦（Liverpool）星期三（8月2日）晚在我国上演重量级交锋，进球多，观众多，气氛自然也是三场比赛中最热烈的。

不少海外球迷特地飞来我国观赛，和本地球迷一起，在赛前呼喊口号、唱歌等。

利物浦球迷在赛前将嘉龙威购物广场内外都挤得水泄不通。

购物广场外的主舞台是利物浦的“主场”，有名宿见面会、歌唱表演等活动。

多首利物浦相关歌曲在现场接连响起，包括“Allez Allez Allez”、队歌《你永远不会独行》（You’ll Never Walk Alone）等，引起全场大合唱。

菲尔（右）和蕾贝卡是利物浦的忠实支持者，经常会飞到各国观看利物浦比赛。（陈明耀摄）

现场自然不乏利物浦海外球迷。来自英国，目前旅居澳大利亚的伍德夫妇更是因为“利物浦取胜”才结婚。

丈夫菲尔（52岁，咖啡馆东主）说：“那是利物浦2005年欧冠决赛对垒体育米兰（AC Milan）的比赛。

“当利物浦0比3落后时，我告诉她如果他们赢了这场比赛，我们就结婚，所以我们两年后就结婚了。”

利物浦当时在下半场连进三球扳平，最后通过点球大战大逆转取胜，史称“伊斯坦布尔奇迹”。

妻子蕾贝卡（52岁，小学校长）笑说：“我们的婚礼歌曲就是《你永远不会独行》。”

近300拜仁中国球迷组团前来

数百名中国、泰国、印度尼西亚、澳大利亚等拜仁慕尼黑海外粉丝，在国家体育馆前为拜仁打气。（陈明耀摄）

另外，来自中国、印度尼西亚、澳大利亚、泰国等地的数百名海外拜仁球迷，也聚集在国家体育场外，为球队加油打气。其中，来自中国的球迷就有近300名，都是在拜仁中国球迷协会同仁会号召下前来。

34岁的会长李巴乔说，同仁会是唯一受拜仁官方认证的中国球迷会，在中国有几万名会员。这是他们时隔六年再次组织球迷观赛活动。

来自青岛的王莅鑫（21岁，飞行员）已支持拜仁14年。负责组织活动的他说：“我的任务包括制作助威道具、筹办助威活动、联系拜仁球员赛前活动等。这次来新加坡我感受到了拜仁球员和球迷的热情。”

来自深圳的向杨俊钰（25岁，贸易业者）则说，她是从2010年世界杯开始喜欢看拜仁的穆勒（Muller）踢球，也成为了拜仁球迷，不过可惜穆勒这次没来。“之前因为上学没有机会出来，非常开心可以来这边看到球员。”