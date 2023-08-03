拜仁小将攻入世界波 利物浦本地季前赛遭逆转落败

上周末4比0大胜莱斯特的利物浦，在星期三的新加坡足球嘉年华最后一战遭拜仁慕尼黑以4比3逆转。

为期10天的2023年新加坡足球嘉年华星期三（8月2日）在国家体育场落下帷幕，欧洲两大豪门“红军”利物浦（Liverpool）与拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在最后一场重头戏联手上演共七个进球的飨宴，让球迷值回票价。

尽管上仗以4比0横扫莱斯特（Leicester）的红军这次在两度领先下遭拜仁以4比3逆转，但现场的大批红军球迷仍在赛后为这场精彩绝伦的比赛大声喝彩。

两队一开场就展开对攻，但利物浦更快进入比赛节奏，荷兰前锋哈克波（Gakpo）第二分钟就在若塔（Jota）的助攻下，攻入闪电进球。

第28分钟，罗伯逊（Robertson）左侧开出精妙角球，刚擢升为利物浦队长的中卫范戴克（van Dijk）在小禁区内高高跃起，以他最擅长的头球为球队扩大领先优势。

利物浦新队长范戴克（左四）高高跃起，头槌破门。（路透社）

在错失了几次进球机会后，拜仁前锋格纳布里（Gnabry）终于在第33分钟进攻得手，为球队收复一城。

上半场结束前三分钟，这名拜仁上赛季最佳射脚无私横传给无人盯守的队友萨内（Sane），后者不负众望将比分扳为2比2。

拜仁在上半场连追两球扳平后士气大振，踢得更积极主动，但在下半场率先进球的还是利物浦，他们凭替补上场的迪亚斯（Diaz）在第66分钟的进球，重夺领先优势。不过，随着拜仁后卫斯坦尼希奇（Stanisic）在第80分钟破门，两队再次回到了平行线上。

本以为两队将在90分钟内以和局收场，比赛将以点球定胜负时，岂料拜仁的20岁中场小将克拉特希（Kratzig）竟在完场伤停补时第一分钟攻入世界波，助拜仁以4比3反败为胜。克拉特希也凭此进球获选为比赛最佳球员。

这场利物浦大战拜仁慕尼黑的重头戏，吸引了4万9983人观战。（关俊威摄）

拜仁主帅图赫尔：一个很好的结局

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）在赛后记者会上说：“这给了我们非常疲累的10天一个很好的结局。”

“对垒利物浦永远都很艰难，我们一开始就落后两球，但球员们没有放弃，他们奋战到底。这是非常重要的一步，证明我们正朝着正确的方向前进。”

谈到克拉特希的精彩演出，图赫尔先请记者们不要对这名小将过于兴奋，但后来还是大赞克拉特希聪明，不论在训练中还是季前赛都表现出色。

克洛普叹后防注意力不集中

红军主帅克洛普（Klopp）则认为，球队在这场比赛虽有很多积极面，但后防注意力显然不够好。

他说：“从比赛结果来看，我们的后防显然注意力不集中，有两次失球的情况几乎如出一辙。”

本场比赛共吸引了4万9983人观战，这个数目比上星期天（7月30日）利物浦对垒上季英超降级队”狐狸“莱斯特时的2万8600名观众多出不少，但比他们去年在国家体育场对垒水晶宫（Crystal Palace）时的5万零217人少。

利物浦连续两年来到新加坡备战新赛季，拜仁则是时隔六年再回到新加坡。