结束28年赛场生涯 意大利门神布丰宣布退役

（罗马综合电）南征北伐28载，在球会赛与国际赛载誉无数，45岁的意大利门神布丰（Buffon）在星期三（8月2日）宣布退役。

2006年随意大利国家队在德国世界杯捧杯，堪称布丰职业生涯的最高峰。除了这座世界杯外，他也随意大利甲级联赛豪门尤文图斯（Juventus）赢得10次意甲冠军奖杯，也助法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）夺得法甲冠军。

布丰在退役文告上说：“大家，就是这样了。你给了我一切，我给了你一切，我们一起做到了。”

伤痛困扰不断 惜别球坛舞台

布丰是意大利国家足球队历史上出战最多次的门将，前后176次代表意大利出赛，是公认史上最优秀的门将之一。

布丰退役之前效力于意乙球会帕尔马（Parma），不过他在最后一个赛季不断面对伤痛困扰。这名意大利门将因此选择以他开始职业生涯的球会作为告别球坛的舞台。

布丰2001年从帕尔马加盟尤文图斯，之后很长时间都效力这支豪门球会，一直到2018-19年赛季加盟PSG，随后重返尤文图斯，并在2021年6月加入帕尔马。

对于布丰的退役，曾经在PSG与他并肩作战的法国球星姆巴佩（Mbappe）向他致敬。

姆巴佩在社交媒体上发文说：“能够在你传奇般的生涯中与你相遇，有机会与你并肩作战，对我来说是无上的光荣。你提了很多宝贵的意见，我这辈子都不会忘记。”

为非凡职业生涯画上句号

1991年，当时年仅13岁的布丰在帕尔马的青训体系开始了自己的球员生涯，最初踢的是中场位置，随后因为身高与体型上的优势，转当守门员。

1995年，在帕尔马与体育米兰的0比0和局比赛，17岁的布丰开始了他的意甲生涯。身高1米92的布丰此后征战了657场意甲联赛，并在2003年当选欧洲足联俱乐部最佳球员。

2018年俄罗斯世界杯，意大利无法晋级正赛，此后布丰也宣布从国际赛退役。

意甲联赛发文说：“时间流逝，（布丰）有个非凡的职业生涯，他是一个非凡的人，是世界上最著名的球员之一。”