欧媒：姆巴佩答应加盟切尔西 但只愿签约一年

（伦敦综合电）据英国与西班牙媒体报道，巴黎圣日耳曼（PSG）的法国球星姆巴佩（Mbappe）答应加盟英超球会“蓝军”切尔西（Chelsea），不过提了个特殊条件：只愿意签订一年的短期合约。

这名24岁的球星不愿意行使一年的续约选项，而PSG又不愿意在明年合约到期后分文不得，看着姆巴佩离队，因此双方闹得很不愉快，姆巴佩在球队的未来也充满不确定因素。

根据西班牙媒体报道，姆巴佩愿意在签订一年合约的情况下到斯坦福桥，这将让他在下个赛季结束后有更多选项。报道也称，一年的短约并不是蓝军所要的，他们更希望与姆巴佩签订长约。

转会费谈判仍面对阻力

另外，在切尔西与姆巴佩就个人条件谈判取得进展的同时，他们与PSG就转会费的谈判仍面对不小阻力，切尔西方面希望通过球员交换外加现金签下姆巴佩，但这未必是PSG所愿意接受的方案。

PSG主席纳赛尔·阿尔赫莱菲（Nasser Al-Khelaifi）上个月宣布要姆巴佩在两周内与球会签订新约，否则他将被出售。至今已经过去了四周，姆巴佩仍然未与球会续约，也尚未确定加盟的新球队。切尔西老板托德·伯利（Todd Boehly）近期与纳赛尔直接交涉后，PSG鼓励切尔西签下姆巴佩。

在切尔西的美国季前巡回赛上，被问及是否愿意在斯坦福桥与姆巴佩重聚时，蓝军主帅波凯蒂诺（Pochettino）说：“我们过去在巴黎圣日耳曼共事，关于姆巴佩，我必须小心，不能多说。所说的一切都有太多噪音。这是个微妙的情况，需要PSG和姆巴佩去解决。对于我们这边，我没有什么可说的。我们必须根据实际情况操作，因为我们的实际情况有别于PSG。”