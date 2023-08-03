新加坡体育奖入围名单出炉 冯天薇得奖呼声高

新加坡全国奥理会星期四（8月3日）公布2023年新加坡体育奖入围名单，去年在各项大赛中均取得不俗成绩的骆建佑、张正伟、冯天薇和陈诗桦（Cherie）名列其中。

今年的新加坡体育奖将在8月23日举行，旨在表彰我国运动员在体育赛事中的表现。全国奥理会和新加坡体育理事会每年都会举办颁奖礼鼓励运动员。

2021年世锦赛冠军骆建佑和已退役的乒乓球女将于梦雨是去年的年度最佳男女运动员。今年，最佳男运动员的入围者是骆建佑（羽毛球）、法尔汉（马来武术）、欧阳田玮（击剑）、张正伟（游泳）和吴宗翰（象棋）。

入围最佳女运动员的是冯天薇（乒乓球）、西蒂（马来武术）、吴兰香（象棋）、柯敬文（游泳）、陈诗桦（保龄球）、罗梓嘉（射箭）和郑琇鸿（射击）。

这些运动员均在2022年的体育赛事中为新加坡增光，骆建佑世界排名创新高，男单世界第三追平新加坡羽坛历史；法尔汉、欧阳田玮和吴宗翰在河内东南亚运动会赢得金牌；张正伟则在伯明翰共和联邦运动会进账银牌。

女选手方面，名将冯天薇呼声最高，她在去年的共运会中斩获三枚金牌，成为共运会史上赢得最多奖牌（9金3银1铜）的乒乓球运动员，并获得大卫·迪克森奖。罗梓嘉、郑琇鸿和柯敬文都是河内东运会金牌得主。

除了最佳男女运动员，我国奥理会还会颁发最佳男女少年运动员、最佳教练、最佳团队、最激动人心体育新闻、最佳照片等共13个奖项。

今年的新加坡体育奖主席是我国羽毛球总会会长廖振兴，他说：“今年，我们将庆祝各种体育项目的卓越成就。入围者曾在东运会、共运会、区域和世界锦标赛中有过杰出表现。我们期待能表彰奖励那些表现出色并为新加坡体育做出贡献的获奖者。”