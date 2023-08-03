直落两局横扫对手 杨佳敏独苗闯八强

新加坡女双金羽佳／黄嘉盈不敌世界第六的中国组合止步次圈后，在次圈获胜的我国女单杨佳敏成为今年唯一打进澳洲羽球公开赛八强的新加坡球员，她星期五将与韩国的金佳恩争夺四强门票。

新加坡头号女单杨佳敏星期四（8月3日）在澳大利亚羽球公开赛（超级500赛）继续挺进，她在次圈击败德国球员李怡逢后，将在星期五（4日）与韩国的金佳恩争夺四强资格。

杨佳敏与次圈对手、世界第21的李怡逢是世界羽联巡回赛的老对手，两人在单打和双打一共交手过六次，我国女将以五胜一负占上风，在单打赛场则是四胜零负。

此役在单打项目展开第五次对决，世界第22的杨佳敏仅用时24分钟便以21比11、21比5胜出，取得复赛资格。

24岁的杨佳敏在澳洲公开赛状态不俗，首圈面对交手不占优势的泰国好手李美妙，她强势打败这个赛会三号种子。晋级复赛后，杨佳敏的对手是七号种子、来自韩国的金佳恩。

杨佳敏和金佳恩自2016年开始一共交手六次，两人各取得三胜三负，实力不相上下。不过，世界第19的金佳恩在近期与杨佳敏的较量上较占上风，她在2021年和2023年的比赛连续两次击败我国球员。

杨佳敏与金佳恩的比赛预计在本地时间星期五下午1时进行，SPOTV届时会有直播。

我国女双止步次圈

我国男单骆建佑和混双许永凯／陈薇涵星期三（2日）在首圈落败后，女双金羽佳／黄嘉盈星期四步上后尘，她们与世界第六的中国组合张殊贤／郑雨激战52分钟，21比18、15比21、9比21落败。

这是世界第23的金羽佳／黄嘉盈在12个月里第三次挑战这支组合，他们在去年8月的世界羽毛球锦标赛和今年7月的韩国公开赛都直落两局落败。

张殊贤／郑雨接下来将迎来内战，对手是刘圣书／谭宁。

男单种子所剩无几

女单种子球员里除了三号种子李美妙出局和头号种子安洗莹（韩国）退赛，其他人都打进八强。与女单不同的是，男单种子球员纷纷落马，只有头号种子金廷（印尼）、五号种子周天成（台湾）和六号种子普兰诺伊（印度）晋级下一圈。

世界第21的黄智勇以22比20、21比15首次击败七号种子佐纳丹，将在八强战迎战队友李梓嘉。“马来西亚一哥”李梓嘉近来状态低迷，世界排名已滑落到第17位，不过他在澳洲赛表现可圈可点，星期四在次圈击败印度黑马米通后取得晋级资格。

这是李梓嘉在今年所参加的13站比赛中第三次打进至少八强成绩，另外两次分别是全英赛（超级1000赛）和瑞士公开赛（超级300赛）的四强。

值得一提的是，这是李梓嘉首次在巡回赛与黄智勇交手，马来西亚头号和次号男单的较量估计是澳洲公开赛八强战的焦点。