德国女足步男足后尘 踢平韩国小组赛出局

（布里斯班综合电）无论男足或女足，每当韩国在世界杯碰上德国时，都要拉着对方一起出局。两届女足世界杯冠军德国星期四（8月3日）在H组小组赛末轮只以1比1踢和韩国，首次无缘淘汰赛。

德国男足五年前在小组赛末轮被韩国在补时阶段连进两球，作为卫冕冠军却小组垫底出局，想不到五年后轮到女足和韩国“过不去”。

只要取胜就出线的德国险些在第二分钟就失守，韩国混血前锋凯西·费尔（Casey Phair）近距离射门被门将梅勒·弗罗姆斯（Merle Frohms）扑出后打在立柱上。

不过德国没有吸取教训，托特纳姆（Tottenham）中场赵昭贤四分钟后接到队友妙传成功破门，取得韩国本届世界杯首球。

韩国中场赵昭贤（8号）进球后，受到队友的祝贺。（路透社）

前锋亚历山德拉·波普（Alexandra Popp）第42分钟为德国扳平，这是她本届比赛第四个进球。亚历山德拉下半场一次头球击中横梁，其他队友也未能改写比分。

摩洛哥成唯一晋级16强新军

由于摩洛哥在另一场比赛通过阿妮莎·拉赫马里（Anissa Lahmari）的进球，1比0战胜哥伦比亚。世界排名第二的德国即使曾6比0狂胜摩洛哥，但只能积四分取得小组第三，成为继巴西后另一支无缘出线的劲旅。

德国中场莱娜·奥伯多夫（Lena Oberdorf）说：“没有展现出我们想要的足球，这是我人生最悲伤的时刻，不过相信我们会因此成长。”

首次参赛的摩洛哥和哥伦比亚同积六分，以较少净胜球拿下小组第二，成为本届八支新军中唯一晋级16强的队伍。哥伦比亚得到小组第一，韩国三场积一分垫底。

摩洛哥男足去年在世界杯闯入半决赛，成为大黑马。同样在今年创造历史的摩洛哥女足队员，在赛后兴奋庆祝。（法新社）

女足世界杯16强对垒形势