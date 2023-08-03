足总推出四大计划 完善本地足球青训

目前可能有40家本地足球学院加入新设立的足球学院认证系统。足总也希望通过明年新设立的青少年联赛，将参与联赛的青少年球员人数增加两到三倍。

为了完善本地足坛青训系统，新加坡足球总会推出四项新计划，包括设立足球学院认证系统；成立让更多年龄层参与的青少年足球联赛；以及规定给予年轻球员职业合同的本地球队，必须支付一笔费用给曾栽培球员的球队或足球学院等。

新加坡足球总会代会长陈国强星期四（8月3日）下午在足总总部说，本地足坛目前没有一个能完善追踪小球员发展的资料库。足总也希望给予发展青训的业者认可，并强化青训至成为职业球员过程中的一些缺口，因此推出了这些计划。

本地足球学院可以申请加入足球学院认证系统（Academy Accreditation System），按要求取得第一级到第三级（最高）的认证。获认证学院可通过栽培球员受益，小球员也将有更多比赛机会，例如参加明年新设立的青少年足球联赛。

拜哈基向记者介绍足球学院认证系统的机制。（特约陈福洲摄）

明年设多年龄组青少年足球联赛

目前我国除了新超联赛外，也设有21岁及以下（U21）、U17和U15联赛。U17和U15联赛明年将并入青少年足球联赛中，并增设U13、U12、U10和U8的年龄组。女子组联赛未来也将逐步推行。

球队和比赛数量也将增加，U13到U17联赛将各有三个级别，每级预计各10队进行三循环赛制，每队至少踢27场比赛。目前的U17和U15联赛只有一个级别，本赛季分别只有八队和九队。陈国强说，本地目前的青少年联赛约有750人参与，通过新设立的联赛，这个数目将增加两到三倍。

对于更多的比赛可能让父母担忧影响孩子课业的问题，足总技术总监布朗（Browne）说：“这需要所有人配合，包括家长、球员等。显而易见的是，我们必须做出改变，不只踢更多比赛，也须确保球员参加适合他们水平的比赛。”

陈国强说，足总大约从今年年初开始计划这些推动我国足坛青训发展的计划。（特约陈福洲摄）

陈国强说，和足球强国青训联赛35到40个星期的赛期相比，我国青少年球员的比赛场次并不足。他也希望父母能多鼓励孩子踢球。

“如果和游泳选手对比，他们一周进行六次训练，经常一天训练两次。投入在足球的时间与其相比，肯定是比较少的。所以基本视乎球员们愿意付出的时间，我们希望能吸引想要进步的球员。”

球员23岁前首获职业合同 球队须付“栽培费”

小球员在成长为职业球员的过程中，未来将为栽培他们的足球学院带来回报。（档案照片）

另外，从明年起，当一名球员在23岁前首次获得来自本地球队的职业合同时，该球队必须支付一笔费用，给曾在这名球员12岁到21岁之间栽培过他的球队或足球学院。如果一名已获得职业合同的球员在23岁前要转会到另一队踢球，新队同样要支付类似费用。这能避免大球队轻而易举将人才从小球队或学院“挖走”，而后者一无所获。

这笔费用的具体数额尚未确定。足总竞赛总监阿洛伊西斯说，费用将不至于让球队感到有负担而不愿纳入好球员，也不至于让栽培球员的学院觉得不值得。

当小球员被其他足球学院或球队挖角，但尚未成为职业球员时，挖角的队伍也要支付一笔较低的费用给原队。这些福利都只有加入认证系统的本地足球学院能享有。

足总技术部门策划总监拜哈基说，他们早前已单独见过本地约25家足球学院讨论此事。加上事后透过网上报名的15家学院，目前共有40家学院可能参与这项认证计划。

随着青少年联赛的成立，对人员、场地等的需求也增大。足总也将设立义工计划，培训及管理义工负责各项本地足球活动的运作，包括组织比赛、执教等。足总希望借此推动更多人加入，打好我国足球的基层工作，为长远发展。