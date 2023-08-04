预见支出超标 加拿大阿尔伯塔省放弃申办2030共运会

（蒙特利尔综合电）由于预见支出超标，加拿大阿尔伯塔省放弃在卡尔加里（Calgary）、埃德蒙顿（Edmonton）申办2030年共和联邦运动会。

加拿大旅游与体育部长邵尔星期四（8月3日）发声明说，举办共运会并不符合阿尔伯塔纳税人的利益。他说，要举办这个让来自共和联邦56个国家和地区的超过4000名选手竞技的运动会，所需费用可能达到26亿8000万加元（约26亿9000万新元）。

“共运会的企业赞助模式和有限的转播收入，将使纳税人承担93%的成本和风险。我们承诺对阿尔伯塔省举办国际体育赛事的费用保持透明，并在致力实现对阿尔伯塔省人民和社区的投资回报，这是我们决定不再争取申办2030年共运会的原因。”

就在两个星期前，澳大利亚的维多利亚州宣布因成本严重超支，放弃主办2026年共和联办运动会。维多利亚州州长安德鲁斯7月18日在记者会上说，举办共运会的成本从原本预计的26亿澳元（约23亿4600万新元）大幅增加到超过70亿澳元。

负责组织加拿大运动员参加共运会的加拿大共和联邦体育协会发表文告说，他们相信维多利亚弃办2026年共运会，是促使阿尔伯塔省决定放弃申办2030年赛事的“显著因素”。

加拿大曾在1930年、1954年、1978年和1994年主办过共运会。

上届2022年共运会原本在南非德班举行，但德班因错过一系列筹办期限和财务问题而被剥夺主办权，最后改在英国伯明翰举行。