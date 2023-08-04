赞比亚女足世杯期间爆性侵案 国际足联介入调查

（悉尼综合电）赞比亚国家队在女足世界杯期间传出教练性侵球员事件，国际足联将介入调查。

国际足联发言人星期五（8月4日）说：“我们可以证实，我们收到了一份有关赞比亚女子国家队的投诉，目前正在调查中。国际足联非常严肃地对待任何不当行为的指控，并为任何想要报告事件的足球界人士制定了明确的程序。”

据英国《卫报》报道，在与哥斯达黎加的比赛开始前，赞比亚女足国家队主帅姆韦普（Mwape）因行为不当而接受调查。据一名与球队密切的消息人士透露，有几名队员在上个星期五（7月28日）的训练结束后，看见姆韦普在一名女足队员的胸前用手来回摩擦。当时目击者曾考虑立马上报此事，但考虑到备战，决定等世界杯征程结束后再进行报告。

一名队内不愿具名的球员告诉《卫报》，“如果姆韦普想和一名队员发生关系的话，那你必须答应。教练和我们的队员一起睡觉是很正常的事”。

国际足联强调，他们会对所有有关滥用职权的指控绝对保密。“一旦确定有罪，国际足联就会采取最严厉的制裁，包括终身禁赛。”

在上周对阵西班牙的赛前，姆韦普曾否认了这些对他的指控，并说道：“这些调查已经持续了一年的时间，你仍可以讨论相同的事情，但在我看来，这些指控都是假的。事情的真相应该大白于天下。”

赞比亚在小组赛中以两个0比5先后败给了日本和西班牙无缘出线，不过球队随后3比1战胜哥斯达黎加，赢得国家队在女足世界杯赛场上的首胜。