纽卡斯尔4000万英镑引入右卫利夫拉门托

（纽卡斯尔综合电）阔别许久，下赛季将重返欧冠的英超球队“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），星期四（8月3日）以4000万英镑（约6827万元）转会费从刚降级的南安普敦（Southampton）引入英格兰右后卫利夫拉门托（Livramento）。

20岁的利夫拉门托的基础转会费是3200万英镑，加上按照表现而定的浮动转会费，整体可达4000万英镑。

他是喜鹊今年夏季的第三名引援。在这之前，喜鹊已从体育米兰（AC Milan）以5500万英镑购入后卫托纳利（Tonali），还从另一支英超降级队莱斯特（Leicester）以3900万英镑购入进攻大将巴恩斯（Barnes）。

利夫拉门托两年前以500万英镑的价码从切尔西（Chelsea）转会到南安普敦，并在2021-22赛季为球队上阵32场，包括28场英超比赛。他是球队主将之一，拥有出色的带球和拦截能力。

不过，利夫拉门托去年4月因为膝盖前交叉韧带损伤，休养了一整年，直到今年5月才复出，替补上阵南安普敦最后两场对垒布赖顿（Brighton）和利物浦（Liverpool）的英超比赛。

纽卡斯尔上赛季在主帅埃迪·豪（Eddie Howe）带领下取得英超第四名的好成绩。时隔20年，这支队伍将重返欧冠赛场。