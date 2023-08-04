黄蜂易主 飞人乔丹结束NBA老板生涯

（华盛顿综合电）夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）官宣以30亿美元（约合40亿3000万）易主，“飞人”乔丹（Jordan）正式结束自己作为NBA唯一黑人老板的生涯。

乔丹2006年成为黄蜂前身山猫队的小老板，2010年花费2亿7500万美元成为球队最大股东，也成为整个NBA联盟唯一的黑人老板。

持有黄蜂队13年后，乔丹最终决定将球队出售给加布·普洛特金（Gabe Plotkin）和里克·施纳尔（Rick Schnall）带头的集团，此次出售的股份估值约为30亿美元，乔丹会保留少量股权。

乔丹：为黄蜂队感到骄傲

乔丹说，自己为球队所取得的成就感到骄傲：“在过去的13年里，有机会在我的家乡北卡罗来纳州成为夏洛特黄蜂队的大股东，这是一种巨大的荣誉。”

“这些年来，黄蜂球迷坚定不移的承诺、激情和忠诚是不可思议的。在转变为少数股东的过程中，我很高兴能够将控制权交给普洛特金和施纳尔这两位成功、有卓越战略眼光的领导者。”

自金融界发迹的普洛特金和施纳尔表示，他们将担任黄蜂体育和娱乐公司的联合主席，“并将从施纳尔开始，每五年轮换一次球队的管理权。”

施纳尔和普洛特金在联合声明中说：“我们对球队的未来感到兴奋。我们的愿景是让黄蜂队在场上和场下都更上一层楼。”

上个赛季，夏洛特黄蜂以27胜55负的战绩在东岸垫底。