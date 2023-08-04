澳洲公开赛止步八强 杨佳敏：会在思想和战术上做改变

两局不敌金佳恩，杨佳敏以女单八强的成绩告别澳洲羽毛球公开赛。她表示，接下来会在思想和战术上做出一些改变，争取交出好成绩。

我国羽球女将杨佳敏星期五（8月4日）在澳洲羽毛球公开赛女单复赛中不敌韩国的七号种子金佳恩，止步八强。

杨佳敏在本届赛事中先后淘汰了泰国的李美妙和德国球员李怡逢，闯进女单八强。本场比赛前，杨佳敏与金佳恩共有六次交手，平分秋色 。上一仗两人在2023年亚洲羽毛球混团锦标赛中相遇，杨佳敏1比2落败。

此役杨佳敏遗憾未能复仇，两局比分为19比21和18比21，耗时43分钟。

比赛开局，杨佳敏以微弱优势保持领先，但在比赛中程出现多次网前和回球失误，让金佳恩成功反超比分。随后，杨佳敏通过场上不断的调动将比分追至18平，结果金佳恩在局点通过一个变向，让倒地的杨佳敏补救不急，金佳恩拿下第一局。

次局回来，金佳恩再次强势出击，打出个12比4的小高潮。但杨佳敏并未放弃，一路追至16比18。可惜最后阶段她在网前再次接连出现失误，断送比赛。

杨佳敏赛后受访时坦言，本有机会赢得比赛，但因在某些方面做的不够好，未能如愿。

“我对今天的表现不满意，但我会保持积极的态度，努力训练。我需要在思想和战术上做出一些改变。我心里也明白自己这次为什么输球，所以下一次比赛我会让自己做得更好。”

至此，我国羽毛球队已结束澳洲羽毛球公开赛的全部比赛。

金佳恩将在女单半决赛中对上日本选手大堀彩，后者稍早前以21比15和21比14淘汰台湾选手白驭珀晋级。

另一场女单半决赛将在美国选手张蓓文和泰国前世界冠军拉查诺之间展开。

马国内战 李梓嘉晋级

男单方面，马来西亚两位好手李梓嘉和黄智勇之间展开内战，经过长达82分钟的鏖战，最终李梓嘉以17比21、26比24、21比19逆转黄智勇，成功抢到“马国一哥”称号的同时，杀入半决赛。

值得一提的是，这也是两人第一次在国际赛场交锋。凭借本场比赛的胜利，李梓嘉也一洗过去四站比赛一轮游的低迷，继今年的全英赛和瑞士赛之后，第三次打进世界巡回赛四强。

李梓嘉将在男单半决赛中对垒中国选手翁泓阳，后者稍早前以21比10和21比16战胜赛会五号种子周天成，强势晋级。

来自印度尼西亚的头号种子选手金廷1比2被印度好手普兰诺伊逆转，三局比分为21比16、17比21和14比21。普兰诺伊将在半决赛中对上同样来自印度的普里耶修，届时将展开一场德比厮杀。