转战美国掀起巨大热潮 梅西或改变美国足坛

门票售罄、球衣断货、转播订户大增、社媒追踪暴涨……梅西为美国足坛带来前所未有的改变。

梅西（Messi）加入美国职业大联盟（MLS）迈阿密国际（Inter Miami）不到一个月，效果立竿见影。球队不但成绩进步，他在场外掀起的热潮更可以说让美国足坛步入新时代。

这位去年率领阿根廷夺下世界杯冠军的七届金球奖得主星期四（8月3日）在联赛杯32强赛中梅开二度，帮助迈阿密国际以3比1淘汰奥兰多城（Orlando City）。

迈阿密国际虽然有英格兰名宿贝克汉姆（Beckham）作为球队老板之一，但实力在联盟属于中下游，在东部赛区15队中垫底，已11场联赛未胜。

目前联赛正让路给联赛杯，拥有梅西的迈阿密国际表现判若两队，已取得三连胜。梅西加盟后三战进五球，无疑是最大功臣。

迈阿密国际主场的上座率是上赛季全联盟最低，平均只有1万2821名观众，但梅西到来后，情况大为改观。（法新社）

门票10分钟售罄 球衣10月中才到货

梅西带来的热潮不仅限于迈阿密，而是遍布整个联盟。《彭博社》报道，梅西星期天（8月6日）将首次随队参加客场比赛，在联赛杯16强赛对垒达拉斯队（FC Dallas）的门票10分钟内就售罄，是达拉斯队史上最快。《竞技报》也报道，8月24日美国公开杯迈阿密国际客战辛辛那提队（FC Cincinnati）的半决赛门票也在一天内售完，比平常快。

比起现场观赛，更困难的或许是穿上梅西的新球衣。生产商阿迪达斯表示，球衣需求前所未有，目前只接受预定，最快今年10月中才能到货。

美国体育用品零售商Fanatics表示，梅西球衣开卖首日的销量，冠绝所有体坛球星更换球队时的球衣销量，超过了同行罗纳尔多（Ronaldo）、美式足球巨星布雷迪（Brady）及篮球明星詹姆斯（James）。

迈阿密国际球迷在梅西上个月对垒蓝十字的首秀前，抢购他的球衣。（法新社）

球队收入价值或翻倍

MLS去年和苹果公司签订10年独家转播合同。随着梅西的到来，订购苹果MLS转播服务的用户也大增，从6月初的约70万，到上个月梅西上演首秀时的近百万。

另外，迈阿密国际在梅西加盟前在社交媒体Instagram上只有约100万追随者。现在这一数目翻了13倍，达1300万，在全美各体育项目的球队中也只落后于美国职业篮球赛的金州勇士（3120万）、洛杉矶湖人（2300万）和克利夫兰骑士（1600万）。

迈阿密国际另一老板乔治·马斯（Jorge Mas）告诉CNBC，他预计梅西将让球队收入和价值翻倍。据福布斯统计，球队去年收入约5600万美元（约7524万新元），价值6亿美元，排全联盟第11。如果翻倍，他们可超过目前排名第一，价值10亿美元的洛杉矶队（Los Angeles FC）。

梅西（左二）在7月16日的亮相仪式上，获迈阿密国际三位老板（右起）贝克汉姆、何塞·马斯和乔治·马斯颁发球衣。（法新社）

可从转播收益分红 专家：前所未有

梅西也可从球衣销售和转播收益中获得分红。在业界看来，将转播收益纳入合同，前所未有。体育法律集团联合主席克什纳说：“这样的协议在棒球、篮球、足球界中从未被给予任何人。”

虽然迈阿密国际和梅西赚得盆满钵满，但其他球队老板也未必眼红，反而乐见梅西带来的效益。MLS的商业模式旨在让各队分享收益，减少每位球队老板的损失。对一支球队有好处，也对所有球队有好处。

休斯敦发电机（Houston Dynamo）老板赛加尔（Segal）说：“我感谢马斯兄弟和贝克汉姆完成这笔交易，并和联赛合作。我认为这是延续联赛动力的一种方式。”

足球在美国只是第四受欢迎的运动，落后于美式足球、篮球和棒球。梅西会否改变这一局面？我们拭目以待。