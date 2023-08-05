塞纳河水质欠佳 巴黎奥运公开水域游泳资格赛延期一天

（巴黎综合电）由于大雨导致水质污染，原定星期六（8月5日）在法国首都巴黎塞纳河举办的一项奥运公开水域游泳女子组资格赛，被迫展延到星期天（6日）。

公开水域游泳世界杯巴黎站本周末来到巴黎，同时也作为明年巴黎奥运的资格赛及测试赛。来回10公里长的路线与巴黎奥运会的比赛路线相同。

不过法国游泳联合会星期五（4日）宣布，由于近日来的降雨导致塞纳河水质低于可接受水平，因此在咨询了公共卫生单位及比赛合作方后，将女子组比赛延期到当地时间星期天早上，和男子组比赛同日举行。主办单位将继续密切关注河水水质。

排污系统不胜负荷 含菌污水排入河中

过去三个星期，巴黎遭遇降雨量达近104毫米的非季节性豪雨，是过去20年来夏季的最大雨势。排污系统不胜负荷，将含有大肠杆菌和肠球菌的污水排入河中。星期五早上让参赛选手进行的训练时段，也因水质不佳被取消。

法国政府近年来一直努力改善塞纳河水质，并正耗资800亿欧元（约1180亿元）建造一个地下盆地，以收集雨水并避免河水被污染，预计在明年夏季前完成。

巴黎市长伊达尔戈的办公室发文告说，距离奥运一年之际，改善排污的努力仍在进行中。绝大部分净化水质的工作将在下来几个月内完成，特别是应对极端天气的措施。

伊达尔戈上个月宣布将在塞纳河建造三个游泳区，2025年起重新允许民众在塞纳河游泳。由于水质问题，政府1923年起就禁止民众在塞纳河里游泳。