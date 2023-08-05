ESPN：戴维斯续约湖人三年 年薪6200万元创NBA纪录

（洛杉矶综合电）根据美国体育媒体ESPN报道，洛杉矶湖人（LA Lakers）和“一眉哥”戴维斯（Davis）以1亿8600万美元（约2亿4900万新元）续约三年，平均年领6200万美元，创下NBA历来最高年薪纪录。

戴维斯在星期五（8月4日）获得签署续约合同的资格后，湖人迅速开出合约绑定这位曾八次入选全明星赛的大前锋。

尽管在效力湖人的四年里，戴维斯一直饱受伤病困扰，但球队还是以高薪合同签下他，显然对这方面并无任何顾虑。

30岁的戴维斯在2020-2021赛季之前与湖人队签下了一份为期五年、价值1亿8990万美元的合同。他在即将到来的本赛季将获得4060万美元的薪金，2024-2025赛季则将获得4320万美元的薪金。

考虑到38岁的当家主将詹姆斯（James）应该不会为球队效力太久，湖人现在续约戴维斯，至少有一位明星球员作为支点。

戴维斯在2012年NBA选秀中被新奥尔良黄蜂队以状元签选中。在他效力新奥尔良黄蜂及更名后的鹈鹕（2012-2019）和湖人的660场比赛中（其中653场首发），戴维斯场均得到24.0分和10.4个篮板。上赛季，他场均贡献25.9分和生涯新高的12.5个篮板，在56场比赛（其中54场首发）中表现出色。

戴维斯因为各种伤病问题，在湖人从未打完一整个赛季。他在2019-2020赛季出场62场比赛，是他在洛杉矶的最高纪录。