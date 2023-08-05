日本西班牙轻取对手 闯入女足世界杯八强

从C组携手出线后，日本和西班牙分别在星期六（8月5日）的女足世界杯16强轻取挪威和瑞士，晋级八强。

2011年冠军日本得到1995年冠军挪威两次送礼，加上宫泽日向攻入个人本届第五球，以3比1取胜。

日本在小组赛展现王者风范，三场小组赛全胜，进11球零丢球；而过去十多年来退居二线的挪威在小组赛末轮6比0横扫新丁菲律宾后才涉险晋级。

日本在第15分钟通过对方中场英格丽德·恩根（Ingrid Engen）将传中球挡入自家大门，取得领先。五分钟后，前锋古罗·雷滕（Guro Reiten）头球为挪威扳平比分。

但挪威中场维尔德·丽萨（Vilde Risa）第50分钟却出现致命失误，在禁区内将球传到日本的清水梨纱脚下，让后者起脚射门，为日本重夺领先。

效力于西哈姆的清水梨纱（右二）把握对手的失误，为日本攻入第二球。（法新社）

宫泽日向第81分钟接到队友藤野青叶的妙传，反越位成功并单刀破门得手，为球队锁定胜局，并单独领跑射脚榜。日本将在八强迎来硬战，对垒世界排名第一的卫冕冠军美国或第三的瑞典。

西班牙复勇 5比1横扫瑞士

西班牙虽然在小组赛末轮0比4惨败日本，但她们迅速复勇，上半场四度攻破本届小组赛零丢球的瑞士，最终以5比1大胜。

艾塔纳（前）和阿尔瓦（17号）本届都已有三球进账，和珍妮弗（不在图内）并列队内第一。（路透社）

巴塞罗那（Barcelona）中场艾塔纳·邦马蒂（Aitana Bonmati）梅开二度，在第五分钟和36分钟破门。另两位建功的是前锋阿尔瓦·雷东多（Alba Redondo，第17分钟）和后卫莱亚·科迪纳（Laia Codina，第45分钟）。

莱亚的进球算是为她第11分钟攻入的远距离乌龙球赎罪。当时她在40码外回传球给门将卡塔·科尔（Cata Coll），但没观察到后者站位靠前，结果球直接飞过卡塔滚入网窝。

不过丢球没有影响球队胜果，西班牙队史第一射脚珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）第70分钟锦上添花，为球队取得历来首场女足世界杯淘汰赛胜利，在八强对垒荷兰或南非。

日本和西班牙取胜后夺冠可能小幅上升。在多家博彩公司开出的赔率中，西班牙从1赔4下降到2赔7，排在第二，仍落后大热门英格兰的4赔11。日本则超过法国（1赔7）升上第四，赔率是1赔6或2赔11居多。世界冠军美国只排在第三，赔率为1赔5。