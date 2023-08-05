格瓦迪奥尔转会曼市 1.32亿元转会费足坛史第二贵后卫

（曼彻斯特综合电）上赛季赢得三冠王的英超豪门曼市（Manchester City）星期六（8月5日）宣布，从德甲劲旅莱比锡（Leipzig）引进克罗地亚中后卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）。双方签约五年，转会费据报高达7760万英镑（约1亿3246万元）。

21岁的格瓦迪奥尔在莱比锡效力的两个赛季期间是球队的铁打主力，上阵87场，为莱比锡连续两年摘下德国杯冠军。他更在去年底的卡塔尔世界杯进一步打响自己的名堂，帮助克罗地亚拿到季军。这位年轻后卫早前也得到皇家马德里（Real Madrid）、利物浦（Liverpool）、切尔西（Chelsea）等队的青睐。

他转会后也成为足坛史上转会费第二高的后卫，仅次于马圭尔（Maguire）在2019年转会曼联（Manchester United）时的8000万英镑。

格瓦迪奥尔在加盟球队后说：“我一直梦想有一天能在英格兰踢球，现在可以和上赛季有如此经历（夺下英超、足总杯和欧冠三冠王）的曼市在一起，对我来说是个莫大的荣幸。任何看过曼市上赛季比赛的人都知道，他们是全世界最棒的球队。能赢下三冠王说明了这支球队所拥有的一切素质。”

曼市已有六位中后卫 瓜帅：不会太多

这是曼市今年夏季的第二笔引援。他们早前也从切尔西签下了格瓦蒂奥尔的同胞、中场科瓦契奇（Kovacic）。

算上格瓦蒂奥尔，曼市目前队内已有六位中后卫，包括阿坎吉（Akanji）、拉波尔特（Laporte）、阿克（Ake）等人，但主帅瓜迪奥拉（Guardiola）认为这不是问题。

他在对垒阿申纳（Arsenal）的社区盾赛前记者会说：“赛季很长，有很多场比赛，这（六名后卫）绝不会太多。”