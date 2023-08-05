签下“新哈兰德”霍伊伦德 曼联加码锋线火力

（曼彻斯特综合电）继曼市（Manchester City）宣布签下后卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）后，他们的同城死敌曼联（Manchester United）同样在星期六（8月5日）宣布引进有“新哈兰德（Haaland）”之称的丹麦前锋霍伊伦德（Hojlund）。

霍伊伦德当日在曼联3比1主场战胜法国球队朗斯（Lens）的季前热身赛赛前亮相。这名20岁前锋从意大利球队亚特兰大（Atalanta）加盟后，和曼联签订了五年合约，直到2028年。合约有再延长一年的选项。

尽管曼联没有公布转会费细节，但根据早前报道，他的基础转会费为6400万英镑（约1亿1000万元），外加800万英镑的浮动。

霍伊伦德说：“我从小就是这家伟大球会的球迷，这不是秘密。我梦想以曼联球员的身份踏入老特拉福德球场。

“我对这个将梦想化为现实的机会感到相当兴奋，我将势必回报球会对我的信任。我的职业生涯才刚起步，但我已准备好迈出这一步，和这一群世界级球员一起踢球。”

霍伊伦德成为曼联在这个夏季的第三位引援。中场芒特早前从切尔西（Chelsea）加盟，国际米兰门将奥纳纳（Onana）也过档曼联，取代离队的德赫亚（De Gea）。

进攻效率不比哈兰德高 但转会费更贵

曼联上赛季在英超虽然排名第三，但火力稍显不足，只进了58球，是前六队伍中最低的，也比冠军曼市少36球。

曼市的挪威前锋哈兰德上赛季大杀四方，而同样来自北欧国家、身高1米91的霍伊伦德因为和哈兰德（高1米94）一样有类似的体格、速度和力量，被比喻为“新哈兰德”。

但和哈兰德转会英超前182场比赛打进135球、助攻36次的数据相比，霍伊伦德87场进27球和贡献八次助攻的数据显得逊色。他上赛季初从奥地利球会格拉兹风暴（Sturm Graz）转会亚特兰大，在意甲上阵32次，贡献九球和四次助攻。

他的转会费比哈兰德过档曼市时的5100万英镑还高出不少，因此这宗转会是否值得还有待商榷，就看他新赛季能为曼联的进攻加成多少。