日本泳将池江璃花子时隔六年再度重返世锦赛舞台,中国泳手张雨霏用2019年其他泳手鼓励她的方式为她加油。竞技体育不只是追求冠军和荣誉,亚洲运动员过去还在哪些比赛中展现人性的光辉?

赛场不只是和胜负有关,还有温馨、感动与泪水。选手在场上的励志故事不少,除去冠军与荣誉,象征着人性光辉的体育精神或许更加触动人心。

在上周刚结束的世界水上运动锦标赛中,从白血病康复的日本泳将池江璃花子时隔六年重返该赛事,身为对手的张雨霏(中国)效仿2019年女子100米蝶泳获奖者的举动,在手掌中写下“be the best of yourself”(做最好的自己)为前者送上祝福,并约定杭州亚运会再见。

池江璃花子2018年在雅加达亚运会狂揽六金二银并刷新多项大会纪录,还被评为赛事最有价值运动员,可是却在2019年年初宣告确诊患上白血病,因此远离赛场一段时间。