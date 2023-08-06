世锦赛落幕 我国巧固球男队收获铜牌

新加坡巧固球男队星期六（8月5日）在世界巧固球锦标赛中以67比57战胜瑞士，收获铜牌，继2019年后再次重返领奖台。女队则取得第五名。

世界巧固球锦标赛上周在布拉格拉开序幕，我国男队在半决赛中以55比56一分败给意大利，随后在铜牌争夺战中战胜瑞士，收获一面铜牌。中华台北队夺得冠军。

我国巧固球女队则在复赛中以38比39不敌香港，意外无缘四强，最终以第五名收官。意大利夺冠，瑞士居次。

新加坡男队队长黄俊瑞在赛后坦言，球队赛前设定的目标就是挤进前四，随着球队成功收获铜牌，目标也已达成。

他认为，球队在本届世锦赛中表现得更加沉稳自信，“与意大利的那场比赛，对手发挥出超高水平，这给我们带来了一些压力。但在对阵瑞士的比赛中，我们更加放松，这让我们更好地控制了比赛。”

谈及与意大利之间的微弱分差，黄俊瑞认为，这很好地证明我国与顶级球队之间的差距并不大。“为了达到他们的水平，我们能做的就是努力训练，为下一届世锦赛打造一支强大的核心球员队伍。”

女队副队长宁·里尼萨莉在败给香港的比赛后说：“在过去的几个月，我们非常努力地训练，希望能进入决赛，这场失利让我们很伤心。但这是体育运动，我们必须振作起来。”

新加坡巧固球总会会长林子轩赛后作出总结，他认为，这项运动的世界秩序正在发生轻微的变化。欧洲队伍进步迅速，以至于传统劲旅中华台北队都受到了影响。“我们必须继续努力，才能不落人后。”