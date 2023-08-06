李凯尔中国队首秀拿下11分

（特伦托综合电）刚刚归化加入中国国籍的美国职业篮球赛（NBA）明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）球星李凯尔，于星期六（8月5日）上演了在中国国家队的首秀。他替补登场拿下11分和六个篮板，中国男篮61比79不敌意大利队。

这场在意大利特伦托举办的比赛，是国际篮联篮球世界杯热身赛意大利站的最后一场。李凯尔并没有进入首发阵容，而是在第一节末段替补上阵。他接到中锋王哲林助攻空切上篮得手，投进代表中国队出战的首个进球。

英文名为凯尔·安德森（Kyle Anderson）的李凯尔是目前中国队里唯一的NBA现役球员，他的打法没有脱离球队，在场上很少持球单打，更多是通过无球跑位获得出手机会，与他在NBA中的特点一致。本场李凯尔全场出战19分31秒，六投三中，罚球六中五，得到11分、六个篮板和一个盖帽。

中国队本场在第二节和第三节都出现了长时间无法得分的情况。第三节开始后不久，中国队主帅乔尔杰维奇因对裁判表达不满，连续领到两次技术犯规而被罚出场。面对意大利队的高压紧逼，中国队更加难以应付，以18分之差落败。

李凯尔在赛后受访时说，不论是场上还是场下，都和队友保持良好沟通，但有时在比赛中会遇到语言障碍。他相信通过一场场热身赛，可以和队友建立更好的默契。