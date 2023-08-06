瑞典点球淘汰美国 送后者最差世界杯战绩

美国队射失三个点球，遗憾打道回府。讽刺的是，美国女队主帅赛后称，球队在过去的九个月内一直在练习点球。

（墨尔本综合电）瑞典门将泽奇拉·穆索维奇（Zecira Musovic）封神，常规时间完成11次扑救，帮助球队坚持到点球大战并成功淘汰美国，顺利闯进八强之林。荷兰2比0力克南非同样晋级。

女足世界杯星期天（8月6日）结束两场16强战斗，瑞典经过点球大战，在墨尔本矩形体育场以5比4淘汰美国。荷兰则凭借中场吉尔·罗尔德（Jill Roord）和前锋莱内斯·比伦斯泰恩（Lineth Beerensteyn）的进球，在悉尼安联体育场以2比0战胜南非，顺利晋级。

卫冕冠军美国与瑞典的战役，双方在常规时间和加时赛期间都未能攻破对方龙门。全场比赛，美国女足稍占优势，共有22脚射门机会，瑞典这边只有九次射门。不过，瑞典门将泽奇拉在常规时间有如神助，共完成11次扑救。最终，瑞典凭借前锋莉娜·胡蒂格（Lina Hurtig）的制胜点球，幸运抢到飞往奥克兰的机票。

瑞典门将泽奇拉此役封神，全场比赛共扑出美国队11次射门。（路透社）

瑞典队长玛格达·埃里克森（Magda Eriksson）赛后接受电台采访时表示，不知道球队是如何在这场比赛中坚持下来的。“我们没有交出最好的表现，但在某种程度上我们保持冷静，展示了想要赢球的信念，我们从不放弃。”

美国队主帅：过去九个月来一直练习点球

值得一提的是，美国队在点球大战中三次射丢点球，断送前程。球队中场核心梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）第四轮射出高炮；第五轮出场的前锋索菲娅·史密斯（Sophia Smith）只要打进就能晋级，但她也犯下同样错误；35岁老将凯莉·奥哈拉（Kelley O’Hara）在第七轮击中立柱，将晋级大礼包拱手让人。

瑞典的第七轮射门也同样充满戏剧性，莉娜的点球被门将艾莉莎·内荷（Alyssa Naeher）扑出，但在录像助理裁判（VAR）介入后，皮球显示已经越线，瑞典惊险晋级。

经VAR判定，美国门将艾莉莎第七轮的点球扑救无效，皮球已经越线。（路透社）

讽刺的是，美国女队主帅弗拉特科·安多诺夫斯基（Vlatko Andonovski）坦言，过去九个月来一直在练习点球，没想到最终还是栽在点球大战。

安多诺夫斯基说：“我知道我们的比赛方式受到了批评……我认为我们今天的表现充满了勇气和韧性。不幸的是，足球有时是残酷的。”

美国女足从未缺席过世界杯，本届赛事已是第九次参赛，还曾四次夺得冠军。本届赛事之前，她们的最差战绩是季军，如今止步16强，创队史最差战绩。38岁的球队核心梅根也将在本届世界杯之后退役。

接下来，瑞典将在复赛中对垒日本，比赛将在本周五（8月11日）下午进行，荷兰则将在周五上午挑战西班牙。