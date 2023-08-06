“精神身体比之前更好” 美体操女王西蒙妮呈献完美回归

（霍夫曼庄园路透电）在东京奥运会上因心理健康问题暂时告别赛场的女子体操选手西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles），在星期六（8月5日）的美国体操经典赛（U.S Classic）中，以一系列行云流水的动作宣告正式回归。

这是西蒙妮时隔约两年再次回归赛场，她在2021年东京奥运会因心理健康问题突然退出比赛，休赛至今。在今年6月底，西蒙妮的名字再次出现在美国体操经典赛的参赛名单中，外界相信她已经克服困难，准备返回赛场。

这名曾获四枚奥运金牌的得主在比赛中引发许多观众的欢呼声，她的高空翻滚和双翻跳马动作令观众赞叹。

西蒙妮（中）在美国体操经典赛夺冠。（法新社）

26岁的西蒙妮赛后接受记者采访时说：“（观众的欢呼声）让我的心感到十分温暖，我很高兴能来到这里，得到所有人的支持。尤其是在这样的时刻，能再次参加比赛，我真的感到很紧张。”

西蒙妮在东京奥运会的“波折”并没有在星期六的比赛中重演，看似已回到了最佳状态。对此，她强调精神休息的重要性，“我还在继续努力，也在接受治疗中。我认为我的身体状况比2021年要好。精神和身体上都是如此。”

距离2024年巴黎奥运会只剩一年的时间，西蒙妮今年恢复了高水平训练。她正在一步一脚印地前进，下一场比赛将是8月底举行的美国全国锦标赛。

当被问及未来计划时，西蒙妮坦然道：“谁知道呢？我不会想得太远。我现在做的就是接受今天发生的任何事，并感到高兴。”