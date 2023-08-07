英国铁人三项赛 57人参赛后上吐下泻

在上月底于英国桑德兰举行的世界铁人三项锦标赛中，有多达57名参赛者在公开水域游泳环节后出现了上吐下泻的症状，英国卫生部门正展开调查。与此同时，原定上周末在法国塞纳河举行的巴黎奥运公开水域游泳测试赛，也因为大雨导致河水污染而取消。

共有约2000人参加了7月29日至30日在桑德兰举行的世界铁人三项锦标赛，赛后竟有57人出现上吐下泻症状。英国卫生安全机构赛后表示，他们正在调查事故原因，呼吁感染者填写问卷表，并且提供测试样本。

在7月底进行的水质检测中，英国当局发现水中的大肠杆菌含量较高。尽管那次的水质检测距离开赛日没有太远，但主办比赛的英国铁人三项总会称，当局检测的采样点并不在比赛区域之内，而且检测报告一直到比赛结束后才公开发布。

英国铁人三项总会还表示，他们在赛前自行进行了水质检测，检测结果符合比赛标准。

2018年共和联邦运动会冠军雅各布·贝特韦斯特在参加比赛一周后，于社交媒体Instagram上写道：“比赛后一直到现在还是很难受。游泳的环节就应该取消。”

英国《卫报》报道称，环保人士与政府长期对是否在比赛举办地排污存在争议。当地自来水公司Northumbrian Water坚称，自2021年起，比赛区域就没有有害物质排污情况。环境机构则表示，水中有害物质“短暂上升”可能是因为强降雨等因素造成。