进四球后绕场向热刺球迷鼓掌致意 凯恩暗示离队？

（伦敦综合电）凯恩（Kane）在“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期天（8月6日）主场对垒乌克兰球队顿涅茨克矿工（Shakhtar Donetsk）的季前热身赛中上演大四喜，助球队5比1高奏凯歌。

德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）今夏对只剩一年合同的凯恩展开热烈追求。为进一步向对方示好，他们上周五（4日）再加码，为凯恩开出了创球会纪录的1亿欧元（约1亿4700万新元）外加约2000万欧元奖金的报价，但这名英格兰国家队队长至今未明确表达心意。

不过，在本仗第80分钟被换下的凯恩于比赛结束后回到场上，绕场一圈向球迷鼓掌致意，不禁让人怀疑他是否在暗示这是他的热刺告别作。

当在记者会上被问及此事时，热刺新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）说：“我都不知道哈里（凯恩）在想什么，更何况是其他人。我觉得这些东西在接下来的一段日子就会有结果了，我们到时看看会发生什么再做应对。”

凯恩近距离补射，攻入热刺本仗的第四个进球。（法新社）

这是波斯特科格鲁上任后的第一场主场赛，而作为球队首席射脚的凯恩也没有令他失望，为球队横扫四球入账。

热刺新援麦迪逊（Maddison）第38分钟在禁区内被绊倒，凯恩主踢罚球一蹴而就。顿涅茨克矿工在上半场结束前凭前锋凯尔希（Kelsy）扳平比分。

但凯恩下半场火力全开，他在第50分钟头槌破门，五分钟后完成帽子戏法。

第79分钟，凯恩于新队友所罗门（Solomon）的射门被挡后，近距离补射入网，之后便功成身退，但热刺的进球狂潮还未结束，小将斯卡莱特（Scarlett）在完场前补时第四分钟攻入压哨进球，将比分锁定为5比1。

这是热刺继一个半星期前在新加坡国家体育场以5比1大胜狮城水手（Lion City Sailors）后，以相同比分痛宰另一个对手。