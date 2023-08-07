阿申纳点球胜曼市 夺社区盾为上季雪耻

力压曼市夺得社区盾解除了炮兵球员们的心理障碍，他们与主帅阿特塔均相信球队新赛季有实力与强队抗衡。

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在完场伤停补时第11分钟扳平后，于点球大战以4比1力压曼市（Man City）夺得英格兰社区盾，为上赛季英超联赛倒数阶段被曼市反超报回一箭之仇。阿申纳主帅阿特塔（Arteta）和门将拉姆斯代尔（Ramsdale）均认为，这场胜利让他们相信，阿申纳与曼市并驾齐驱。

作为新赛季的揭幕战，社区盾赛星期一（8月7日）凌晨在伦敦的温布里球场打响。上赛季英超冠军曼市在比赛第77分钟凭借中场帕尔默（Palmer）的一记左脚弧线球，率先打破僵局。不过，阿申纳中场特罗萨尔德 （Trossard）在完场伤停补时第11分钟的一记射门击中曼市球员后变线入网，成功将比赛拖入点球大战。

曼市中场帕尔默（左）率先打破僵局，队友德布吕纳展开双臂上前庆祝。（法新社）

为阿申纳操刀点球的四名球员厄德高（Odegaard）、特罗萨尔德、萨卡（Saka）和维埃拉（Vieira）皆弹无虚发，曼市中场大将德布吕纳（De Bruyne）和罗德里（Rodri）则相继射丢，只有贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）射进，炮兵最终以点球4比1的总比分，捧起社区盾。

为曼市在点球大战中打头阵的德布吕纳把球射到了横梁上。（路透社）

炮兵门将：我们解除了心理障碍

阿特塔在赛后受访时说：“如果球员确信他们能击败任何一支球队，那就太好了。我认为我们表现出了真正的决心，并为赢得比赛而奋斗。

“曼市踢过很多场决赛，但我们配得上这场胜利。没有比在温布里击败世界上最好的球队，并赢得奖杯更好的事了。”

拉姆斯代尔（Ramsdale）则在赛后形容，这是一场标志性的胜利，“它让我们知道，我们可以在重要的比赛中战胜曼市”。

他补充说：“我不知道这个赛季会是什么样子，但（面对曼市）心理障碍已经解除了。我们也准备好继续前进。”

阿特塔为哈弗茨辩护

炮兵今夏签下的中场赖斯（Rice）和后卫廷贝尔（Timber）均在本场比赛有出色的表现，但前锋哈弗茨（Havertz）的表现则差强人意，他在比赛中错失了两次黄金进球机会。

不过，阿特塔非但没有责怪哈弗茨，还为对方辩护，他说：“哈弗茨压迫对手的方式很棒，他处在很有利的得分位置上。我对他非常满意。”