埃文斯可可夺华盛顿公开赛男女单打冠军

（华盛顿法新电）英国球员埃文斯和美国女将可可·高芙，星期一（8月7日）在华盛顿网球公开赛分别夺得男单和女单冠军。

这项在华盛顿举行的ATP和WTA500级别的比赛中，埃文斯和可可都是在决赛以直落两盘的方式获胜。埃文斯在这场胜利后，世界排名升到了职业生涯的新高；可可则获得她个人的第四个WTA巡回赛锦标。

33岁的埃文斯之前的唯一ATP巡回赛冠军头衔是在2021年于墨尔本取得的，此役在决赛以7比5、6比3击败荷兰球员格里科斯普后，他也成为了自2003年的亨曼后，首位在华盛顿斩获冠军的英国球员。

在来到华盛顿之前，埃文斯今年只赢得八场巡回赛胜利，近三站比赛甚至惨遭一轮游，但随着本站获胜后，他在来临的世界排名将升至职业生涯新高的第21位。

赛会九号种子埃文斯坦言，赛前没想过能夺冠，他说：“在这周开始时，我真的没有想过这个问题。这是很棒的一周，这对我来说意义深重。”

本土作战的可可高举华盛顿公开赛冠军奖杯。（法新社）

同样对这场胜利感触良多的还有本土作战的可可。

世界排名第七的可可以6比2、6比3轻松击败世界排名第九的希腊女将玛利亚·萨卡里，获得职业生涯第四个WTA巡回赛锦标。

19岁的可可是华盛顿公开赛历来打进决赛的最年轻球员，她说：“几周前的情况真的很艰难。我们都感受到了，我很高兴能恢复过来。”

不只是在决赛击败玛利亚，可可在夺冠的路上还将瑞士的贝琳达·本西奇以及上届冠军柳德米拉·萨姆索诺娃拉下马来。

玛利亚在之前与可可的交手记录上以四胜一负占优，加上这是她连续第六次在决赛折戟，因此这场失利让她十分难受。

她说：“这很令人失望，但一个月前我们都不知道我会来到现在的位置。”