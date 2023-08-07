英格兰点球险胜尼日利亚 劳伦恶意踩踏对手染红离场

两队在常规时间和加时赛都踢和，英格兰凭借在点球大战的出色表现才获得八强入门票。

（布里斯班综合电）英格兰和尼日利亚在星期一（8月7日）进行的女足世界杯16强赛中踢得非常激烈，前锋劳伦·詹姆斯（Lauren James）染红离场后，英格兰在经过点球大战才击退尼日利亚。

英格兰和尼日利亚在常规时间里0比0踢和，在正规赛只剩三分钟时，英格兰的劳伦倒地后起身踩踏尼日利亚球员米歇尔·阿洛兹（Michelle Alozie）身体，裁判在检视重播后给了前者红卡，英格兰因此只能以十名球员在加时赛作战。

英格兰前锋劳伦起身后恶意踩踏对手米歇尔吃下红卡。（法新社）

但尼日利亚无法把握人数优势，继续与英格兰踢成0比0僵局，比赛被拖入点球大战，克洛伊·凯利（Chloe Kelly）射入决定性的点球，助英格兰以4比2取得复赛资格。

其余三名在点球大战中进球的英格兰球员是贝丝·英格兰（Beth England）、雷切尔·戴利（Rachel Daly）和亚历克斯·格林伍德（Alex Greenwood）。

克洛伊赛后受访时说：“感觉很棒。无论我们遇到什么挑战，我们都会展示出自己的能力。作为一支团队，我们相信自己的能力。”

英格兰目前世界排名第四，去年曾赢得女足欧锦赛冠军。目前由荷兰籍教练韦吉曼（Sarina Wiegman）领军的她们之前从未赢得女足世界杯冠军，在美国遭淘汰后，如今英格兰是夺冠呼声最高的球队。

凯莉继续说：“这支球队很特别，我们在欧锦赛做到了，现在在这里又做到了。我们会继续前进，还有更多东西要完成。”

英格兰的八强赛对手还未产生，将是哥伦比亚和牙买加之间的胜者，这两队将于星期二（8日）一决胜负。

澳洲完胜丹麦晋级

在另一场16强赛事中，主场作战的澳大利亚以2比0完胜丹麦，闯入复赛。

前锋凯特琳·福特（Caitlin Foord）和海莉·拉索（Hayley Raso）在半场各进一球，之前因小腿受伤而缺阵的队长萨姆·科尔（Sam Kerr）在第78分钟替补出场，全场7万5784名观众发出最热烈的欢呼声。

凯特琳上半场为澳洲首开纪录，高兴庆祝。（法新社）

丹麦开局占据优势，但随着比赛的进行，澳洲渐渐统治了局面。自2007年以来首次参加女足世界杯的丹麦，只能以16强的成绩打道回府。

澳洲在此前的三届女足世界杯上都晋级八强，但一直未能更进一步。她们接下来会在八强迎战法国或摩洛哥，争夺一个半决赛席位。

澳洲主帅古斯塔夫森（Gustavsson）说：“我们在上半场承受了很大的压力，但我们没有因此胆怯。这支球队非常成熟，可以找到办法来结束比赛。”

凯特琳赛后被评为全场最佳球员，对于队长萨姆的回归，她说：“能有这样一位球员的回归对我们来说意义重大，增强了我们的信心。”