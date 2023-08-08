完成拜仁“救火”任务 瑞士门将索默加盟国米

（慕尼黑综合电）上赛季打入欧冠决赛的意甲豪门国际米兰（Inter Milan）终于完成门将位置上的引援，从德甲巨人拜仁慕尼黑（Bayern Munich）引进34岁的瑞士门将索默（Sommer）。

转会费888万新元

两家球会在星期一（8月7日）宣布完成这笔转会。据报道称，转会费为600万欧元（约888万新元），索默与国米签下一份三年合约。

在上月将上赛季的头号门将奥纳纳（Onana）卖给曼联（Man United）后，国米一直在寻找一名足以担当重任的优秀门将，索默对于囊中羞涩的国米而言是极佳选择。

索默今年夏天刚从门兴格拉德巴赫（Monchengladbach）加盟拜仁慕尼黑，当时的转会费是900万欧元。拜仁当时引进索默的主要原因是头号门将诺伊尔（Neuer）因为滑雪摔倒受重伤。由于诺伊尔即将伤愈，索默不甘心担任候补，拜仁也就大度地与国米完成这笔交易。

拜仁总裁德雷森（Dreesen）说：“我们明白也尊重索默前往国际米兰寻求新挑战的意愿，因为他想要成为长期的头号门将。在诺伊尔重伤的时候，索默帮助我们走出困境。我们真诚感谢他的付出。”

索默在德甲共出战291场比赛，代表瑞士国家队上阵83次。他在去年的世界杯中有出色表现。索默刚随拜仁慕尼黑完成新加坡之行，期间他在赞助商活动中为球迷签名，并在对利物浦（Liverpool）的友谊赛中首发上阵。