NBA小将组队 美国男篮热身赛轻取波多黎各

（洛杉矶法新电）在美国篮球世界杯训练营星期一（8月7日）的最后一场比赛中，爱德华兹（Edwards）和约翰逊（Johnson）各自拿下15分，协助由美国职业篮球联赛（NBA）年轻球员组成的美国队以117比74击败波多黎各。

他们的队友布里奇斯（Bridges）夺下14分，杰克逊（Jaren Jackson）贡献12分，布伦森（Brunson）、波蒂斯（Portis）和英格拉姆（Ingram）各自贡献11分，让平均年龄二十出头的美国队在拉斯维加斯举行的热身赛中，拿下五连胜。

获得九分、四个篮板和四次助攻的洛杉矶湖人（LA Lakers）后卫里弗斯（Reaves）说：“我们非常快找到默契，这在球赛中已展现出来。我们知道自己拥有很强的能力，可以取得巨大的成功，但关键是要成为一个整体，为彼此而战。”

印第安纳溜马（Indiana Pacers）的全明星后卫哈利伯顿（Haliburton）拿下全场最多的12次助攻，而纽约尼克斯（New York Knicks）控卫布伦森（Brunson）则夺下了全场最多的12个篮板。

明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）的全明星后卫爱德华兹（Edwards）拿下全场最多的四次抢断，而布鲁克林网（Brooklyn Nets）的约翰逊（Johnson）则拿下六个篮板。

孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的两度年度最佳防守球员及盖帽王杰克逊，也拿下了七个篮板和两次盖帽。

这支由金州勇士（Golden State Warriors）主帅克尔（Kerr）执教的美国队，将在8月于马尼拉开打的世界杯C组赛对垒新西兰、希腊和约旦。