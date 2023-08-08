希腊发生大规模球迷冲突 一人身亡近百人被捕

（雅典综合电）希腊当地时间星期一（8月7日）晚上发生严重的球迷冲突事件，一名22岁的雅典队（AEK Athens）球迷被刺死。事件导致至少八人受伤，98人被逮捕。

这起悲剧发生在欧冠外围赛第三圈首回合，雅典队对垒克罗地亚球队萨格勒布动力（Dinamo Zagreb）的一天前，地点在雅典队主场外。事发后比赛已被延期。

考量到安全因素，欧洲足联早前规定两队之间的两回合比赛不允许客队球迷入场观赛。但当地警方说，还是有100名到120名萨格勒布动力球迷在星期一晚上出现在主队球迷聚集的球场周围。当客队训练结束并离开后的约一小时，两队球迷爆发冲突，互相投掷照明弹、爆炸物和石头等。

根据当地媒体《希腊城市时报》报道，这群客队球迷驱车从克罗地亚首都跨越国境来到球场附近后，开始攻击待在球场广场的任何人，并试图闯入锁着的球场。周围店家都纷纷关店，以免遭殃。加入攻击雅典队球迷阵营的除了客队球迷，也包括另一支雅典劲旅帕纳蒂奈科斯（Panathinaikos）的球迷。

不幸丧命的球迷麦克被刺了几刀，过后在送往雅典一家医院后伤重不治。伤者包括三名希腊人和五名克罗地亚人，其中一人是被石头击中头部的幼童。当局已经展开调查，被捕球迷将在星期二（8日）出庭进行聆讯。

萨格勒布动力发文告强烈谴责球迷的暴力行为，并向死者家属诚挚表达哀悼，也提醒所有球队球迷切勿前往希腊。

希腊足坛的球迷冲突事件时有所闻，去年2月也有一名19岁球迷在阿里斯（Aris）和PAOK的球迷发生冲突身亡。这两支敌对球队都来自北部城市塞萨洛尼基（Thesssaloniki）。涉事的其中七名被告7月被判终身监禁，另五人则得坐牢超过19年。这是塞萨洛尼基近三年来，发生的第三起因球迷暴力事件引发的命案。