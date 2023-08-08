曼市争夺英超四连冠 阿申纳曼联大笔支出欲重圆冠军梦

阿申纳和曼联今夏在转会市场不手软，新赛季将力争时隔多年重夺英超冠军。利物浦和切尔西这两支上季表现不佳的豪门，在阵容上也有大改变。

新赛季英超本地时间星期六（8月12日）开锣，曼市（Man City）将作客升班马伯恩利（Burnley）开启争夺联赛四连冠征途。阿申纳（Arsenal）及曼联（Man Utd）花重金引援，盼挑战曼市霸业；利物浦（Liverpool）和切尔西（Chelsea）也争取摆脱上季失望表现。

曼市上季成为三冠王，除了近六年五夺英超外，也赢得英足总杯和队史首座欧冠冠军。瓜迪奥拉（Guardiola）带队七年共赢得14座冠军，令其他队望尘莫及。

据《转会市场》网站统计，曼市和其他五大强队相比，引援花费并不高。他们减去卖人后的净支出为7910万欧元（约1亿1685万新元，下述单位均为欧元），除了保留多数球员，也购入克罗地亚中卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）和中场科瓦契奇（Kovacic）。

阿申纳转会支出最多

赖斯因为姓氏的缘故，被球迷比喻为“全世界最昂贵的米（rice）”，他新赛季的表现被寄予厚望。（法新社）

而上赛季后半程丢冠的阿申纳则是六强中净支出最多的，达到2亿零590万欧元。从西哈姆（West Ham）买来的英格兰中场赖斯（Rice）就要价1亿1660万，另两名新援则是前锋哈弗茨（Havertz）及后卫廷贝尔（Timber）。他们日前在社区盾以点球大战战胜曼市夺冠，为争取20年来首座英超冠军开了好彩头。

另一支传统豪门曼联也已10年未夺冠。滕哈格（ten Hag）在曼联的首个赛季夺下英联赛杯后，新赛季的净支出为1亿6860万，是六强中第二多。他们购入了门将奥纳纳（Onana）、中场芒特（Mount）和前锋霍伊伦德（Hojlund）。

利物浦切尔西大换血

利物浦上季只排第五，七年来首次无缘欧冠。他们的阵容出现了巨大变化，正副队长亨德森（Henderson）和米尔纳（Milner）、中场法比尼奥（Fabinho）、前锋菲尔米诺（Firmino）等共八人离队，引进的是两名中场麦卡利斯特（MacAllister）和索博斯莱（Szoboszlai）。

后卫范戴克成为利物浦新队长，但红军的防线在热身赛丢球不少，还有很多工作要做。（关俊威摄）

由于多出少进，利物浦一线队只有23人，并列英超最少。目前总支出仅5130万的他们还在补强，正追逐南安普敦（Southampton）后腰拉维亚（Lavia）。

切尔西（Chelsea）则一反常态展开大清洗，八名球员被卖，五人自由转会离开，购入六人后还有4690万盈余。上季取得第12名的糟糕战绩后，他们在新帅波切蒂诺（Pochettino）率领下备战得不错，拿下英超夏季系列赛冠军。

恩昆库受伤打击切尔西

恩昆库（右）以6000万欧元从莱比锡转会到切尔西后表现不俗，却在对垒多特蒙德的友谊赛中受伤，让球队损失一大战力。（路透社）

但表现出色的新援前锋恩昆库（Nkunku）却在上周膝盖受伤，星期二（8月8日）被证实已动手术，要养伤一段时间。英国媒体报道，他或缺席长达四个月，这对本周就要和利物浦碰头的切尔西是重大打击。

同样由新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）领军的托特纳姆（Tottenham）引援力度也不小，总支出为1亿6700万。不过即便引进了麦迪逊（Maddison）、所罗门（Solomon）等人，队长凯恩（Kane）是否留队还是一大问号。

此前取得20年来最佳的第四名成绩，并重返欧冠的纽卡斯尔（Newcastle）也磨刀霍霍。他们星期二宣布购入右后卫利夫拉门托（Livramento），加上防守型中场托纳利（Tonali）和边锋巴恩斯（Barnes）等人，总支出达到1亿860万。