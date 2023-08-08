哥伦比亚首进女足世杯复赛 法国血洗摩洛哥

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发布 / 2023年8月8日 10:20 PM
攻入全场比赛唯一进球的哥伦比亚前锋卡塔琳娜飞奔向场边的队友们庆祝。（路透社）
攻入全场比赛唯一进球的哥伦比亚前锋卡塔琳娜飞奔向场边的队友们庆祝。（路透社）

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世界排名第25位的哥伦比亚是第三次参加女足世界杯赛，此前的最好成绩是16强。随着本场比赛的获胜，这匹黑马成功创造了历史。

（墨尔本综合电）凭借前锋卡塔琳娜·乌斯梅（Catalina Usme）的进球，哥伦比亚1比0小胜牙买加，晋级复赛。法国四球血洗摩洛哥，同样成功晋级。

女足世界杯16强赛事星期二（8月8日）在墨尔本矩形体育场拉开战火。此前小组赛阶段，哥伦比亚以二胜一负的战绩从H组头名晋级。牙买加则是以一胜二和的不败战绩，以F组第二名身份出线。

此役双方在上半场都在试探对手，进攻稍显乏力，一球未进。直到第51分钟，哥伦比亚后卫安娜·古斯曼（Ana Guzman）为前锋卡塔琳娜送出助攻，后者在禁区后点攻门得手，1比0的比分也保持至终场。

卡塔琳娜（左）在禁区后点左脚推射成功破门。（路透社）

值得一提的是，本场比赛的丢球也是牙买加在本届世界杯舞台的第一个丢球，小组赛中牙买加三战均成功零封对手。

牙买加前锋哈蒂嘉·肖（Khadija Shaw）赛后说：“现在我们有点低落，因为我们不想跟世界杯说再见。但我为我的队友们感到骄傲，很多人都没想到我们能走到今天。这也表明，如果你相信并努力，一切皆有可能。”

法国老将尤金妮梅开二度

当天的另一场比赛，法国在阿德莱德欣德马什体育场4比0血洗摩洛哥，连续三届挺进女足世界杯八强。34岁老将尤金妮·勒索莫（Eugenie Le Sommer）梅开二度，卡迪迪亚图·迪亚尼（Kadidiatou Diani）与肯扎·达莉（Kenza Dali）建功。

尤金妮在攻入球队第四个进球后，展开双臂庆祝。（法新社）

本场比赛法国全场占据主动，15脚射门五次射正，控球率高达76%，而摩洛哥仅一脚射门，且零射正。法国主帅勒纳尔（Renard）赛后表示，球队已经完成目标，现在想要更进一步。

他说：“现在我们可以开始考虑与东道主的复赛了。这次的表现与四年前相当，但我们的目标是比2011年做得更好，所以还有任务需要完成。”

身为16强中世界排名最低的球队（第72位），摩洛哥能走到今天实属不易，在小组赛被德国以6比0击败后，这支非洲沿海国家以两个1比0先后击败了韩国和哥伦比亚，黑马姿态尽显。然而她们在淘汰赛中遇到的对手是世界排名第五的法国，且法国在小组赛中以不败战绩晋级，失利也在情理之中。

随着这两场比赛结束，女足世界杯八强阵容已全部产生。本周五（11日）西班牙对阵荷兰，日本挑战瑞典；本周六（12日）英格兰对垒哥伦比亚，澳大利亚硬碰法国。

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