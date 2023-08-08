哥伦比亚首进女足世杯复赛 法国血洗摩洛哥

世界排名第25位的哥伦比亚是第三次参加女足世界杯赛，此前的最好成绩是16强。随着本场比赛的获胜，这匹黑马成功创造了历史。

（墨尔本综合电）凭借前锋卡塔琳娜·乌斯梅（Catalina Usme）的进球，哥伦比亚1比0小胜牙买加，晋级复赛。法国四球血洗摩洛哥，同样成功晋级。

女足世界杯16强赛事星期二（8月8日）在墨尔本矩形体育场拉开战火。此前小组赛阶段，哥伦比亚以二胜一负的战绩从H组头名晋级。牙买加则是以一胜二和的不败战绩，以F组第二名身份出线。

此役双方在上半场都在试探对手，进攻稍显乏力，一球未进。直到第51分钟，哥伦比亚后卫安娜·古斯曼（Ana Guzman）为前锋卡塔琳娜送出助攻，后者在禁区后点攻门得手，1比0的比分也保持至终场。

卡塔琳娜（左）在禁区后点左脚推射成功破门。（路透社）

值得一提的是，本场比赛的丢球也是牙买加在本届世界杯舞台的第一个丢球，小组赛中牙买加三战均成功零封对手。

牙买加前锋哈蒂嘉·肖（Khadija Shaw）赛后说：“现在我们有点低落，因为我们不想跟世界杯说再见。但我为我的队友们感到骄傲，很多人都没想到我们能走到今天。这也表明，如果你相信并努力，一切皆有可能。”

法国老将尤金妮梅开二度

当天的另一场比赛，法国在阿德莱德欣德马什体育场4比0血洗摩洛哥，连续三届挺进女足世界杯八强。34岁老将尤金妮·勒索莫（Eugenie Le Sommer）梅开二度，卡迪迪亚图·迪亚尼（Kadidiatou Diani）与肯扎·达莉（Kenza Dali）建功。

尤金妮在攻入球队第四个进球后，展开双臂庆祝。（法新社）

本场比赛法国全场占据主动，15脚射门五次射正，控球率高达76%，而摩洛哥仅一脚射门，且零射正。法国主帅勒纳尔（Renard）赛后表示，球队已经完成目标，现在想要更进一步。

他说：“现在我们可以开始考虑与东道主的复赛了。这次的表现与四年前相当，但我们的目标是比2011年做得更好，所以还有任务需要完成。”

身为16强中世界排名最低的球队（第72位），摩洛哥能走到今天实属不易，在小组赛被德国以6比0击败后，这支非洲沿海国家以两个1比0先后击败了韩国和哥伦比亚，黑马姿态尽显。然而她们在淘汰赛中遇到的对手是世界排名第五的法国，且法国在小组赛中以不败战绩晋级，失利也在情理之中。

随着这两场比赛结束，女足世界杯八强阵容已全部产生。本周五（11日）西班牙对阵荷兰，日本挑战瑞典；本周六（12日）英格兰对垒哥伦比亚，澳大利亚硬碰法国。