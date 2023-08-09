直落两盘战胜对手 丹麦甜心拿下复出首胜

前世界第一女将卡罗琳在复出首战取得开门红，她接下来将挑战新科温网冠军马尔凯塔。

（蒙特利尔路透电）“丹麦甜心”卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）星期二（8月8日）在加拿大网球公开赛取得复出首胜，她以两个6比2完胜澳大利亚女将金伯莉·比勒尔，晋级次轮。

这是卡罗琳自2020年澳大利亚公开赛退役之后，复出的职业赛首站。持外卡出战本站比赛的卡罗琳，在97分钟的比赛中表现出出色的移动和击球，让人觉得她好像从未离开过这项运动。

生涯第12次参加加拿大公开赛的卡罗琳走上赛场便受到热烈的欢迎，大会播放《甜蜜的卡罗琳》歌曲，上排座位还贴着用法文写的“卡罗，欢迎回来”的牌子。

卡罗琳在这场比赛中开局一度遭到破发，但她随后很快完成回破并以3比1领先，最终仅用时42分钟就结束首盘。次盘，尽管世界排名第115位的对手金伯莉尝试施加压力，但经验丰富的卡罗琳仍顺利拿下比赛，打入32强。

赛后，卡罗琳受访时说：“我感受到了这份爱。球迷们很支持我，我在这里打得很好，能回到我拥有美好回忆的球场真的很好。”

卡罗琳嫁给NBA退役球员大卫李（David Lee）后，如今已是两个小孩的妈妈。她6月宣布复出后，成为最新一位成为妈妈后重返赛场的大满贯冠军，在她之前的还有美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）、比利时名将金·克里斯特尔斯（Kim Clijsters）和白罗斯好手维多利亚·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）。

不过，塞雷娜和金已再度离开赛场，维多利亚仍活跃于赛场中。这三人只有金在生下孩子后赢得大满贯赛事锦标，而且还是三个。

卡罗琳曾在2010年夺得加拿大公开赛女单冠军。她下一轮将遭遇艰难挑战，对手是来自捷克的温布登锦标赛新科冠军得主、赛会九号种子马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova），后者以6比4、6比2轻松击败埃及球员玛雅尔·谢里夫晋级。

热身赛旧伤发作，维多利亚打进次轮后只能退赛。（法新社）

维多利亚赢球后退赛

16号种子维多利亚首轮获胜后，次轮原本会与美国球员斯隆·斯蒂芬斯交手，但她由于伤病关系选择退赛。

她在社交媒体上写道：“在热身期间，我再次受伤，因此得退出比赛。希望这次比赛取得圆满成功，并祝斯隆好运。我爱蒙特利尔，我期待再回来！”

斯隆晋级了16强，她接下来的对手是珍妮弗·布雷迪（Jennifer Brady）和伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）之前的胜者，不过这两人的对决由于下雨被暂停。三号种子伊莲娜与珍妮弗首盘战至6比6。

目前出局的球员中不乏顶级好手，其中包括前美国公开赛冠军比安卡·安德莱斯库（加拿大，Bianca Andreescu）、叶连娜·斯维托利娜（乌克兰，Elina Svitolina）。