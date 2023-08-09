理解引援不力等担忧 范戴克吁红军队友挺身而出

（利物浦综合电）英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）在多名主将离队的情况下引援力度不足，新队长范戴克（van Dijk）表示他明白球迷们的担忧。他也呼吁其他队友挺身而出，迎接挑战。

红军今年夏季已有六名经验丰富的球员离队，多数集中在中场。原队长亨德森（Henderson）和法比尼奥（Fabinho）转会沙特阿拉伯联赛，原副队长米尔纳（Milner）、张伯伦（Charmberlain）、凯塔（Keita）和前锋菲尔米诺都以自由身离开。

加上卡瓦略（Carvalho）在内的四名年轻球员被外借，以及结束租约离队的另一名中场梅洛（Melo），红军一线队只剩23人，是人数最少的英超队之一。

球队只引入了两名中场麦卡利斯特（MacAllister）和索博斯莱（Szoboszlai），针对后腰拉维亚（Lavia）的报价日前第三次被南安普敦（Southampton）拒绝，引援工作不太顺遂。

范戴克：竞争艰难但想再次挑战登顶

此外，红军在季前热身赛防线错漏百出，丢了11球，也令球迷们担忧。范戴克受访时说：“我在某种形式上绝对能理解（球迷的担忧），但我不是一个非常负面的人。

“有不少球员离开了，这些都是对球队成功做出巨大贡献的人，但其他人也要挺身而出。我认为这是一项很好的挑战，我们应该感到兴奋。

“看看之后会不会有更多球员加入，我们也要准备好迎接一个漫长的赛季。在观察其他队伍后可发现，竞争将很艰难，但我们想再次攀上顶峰、进行挑战。”

利物浦上赛季英超排名第五，七年来首次无缘欧冠。他们将在星期天（8月13日）晚上的首轮英超赛事火拼同样大换血，盼摆脱上季糟糕表现的另一豪门切尔西（Chelsea）。