朝鲜邀请外国游客参加平壤高球赛

（平壤法新电）朝鲜邀请外国游客前往当地参加高尔夫球赛，与当地高球爱好者切磋球艺。

由朝鲜国家旅游总局运营的朝鲜观光网站（DPR Korea Tour）8月2日发布消息称，“平壤高尔夫球场每年在春季和秋季举办业余高尔夫球比赛。外国业余球员也可以参加春秋两季在我国举行的比赛，与朝鲜业余球员建立友谊。”

这篇帖子还提供了朝鲜官方旅游局旗下“高尔夫旅游公司”的电子邮件地址和电话号码，但没有说明比赛将于何时举行。

在发出这一邀请的同时，平壤当地一家旅行社龙明高尔夫旅游公司（Ryomyong Golf Travel Company）也表示将开放旅游景点，其中就包括高尔夫球场、射箭场和划船场。

这些信息是在中国于今年7月证实朝鲜已报名参加9月的杭州亚运会之后分享的。

曾经的脱北者、现朝鲜问题国际研究所研究员安灿日（An Chan-il）告诉法新社：“朝鲜已将高尔夫球运动指定为赚取外汇的重要手段。”

2011年至2016年间，平壤高尔夫球场曾与英国某旅行社一起举办过“平壤国际业余高尔夫锦标赛”；2017年，该比赛因平壤高尔夫球场改建而中断。2019年，平壤高尔夫球场改建工程竣工，但接着就遇上了冠病疫情。

专家指出，自2020年初以来，朝鲜一直处于严格的自我封锁状态，但越来越多的迹象表明，平壤可能会在边境管制方面变得更加灵活。