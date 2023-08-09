英超开赛在即 狼队主帅突然离任

（伦敦综合电）英格兰足球超级联赛新赛季即将于本周末开踢，狼队（Wolves）却在星期二（8月8日）宣布主帅洛佩特吉（Lopetegui）离任。据报道称，伯恩茅斯（Bournemouth）前主帅奥尼尔（O'Neil）是继任热门人选。

狼队在文告中写道：“狼队已经与主帅洛佩特吉达成分手协议，西班牙人结束了作为球会主帅的九个月生涯。洛佩特吉于去年11月加入狼队，成功带领球队完成保级任务。主教练和球会方面承认并且接受了他们在某些问题上的意见分歧，并同意友好结束合同是各方的最佳解决方案。”

在洛佩特吉去年11月接手球队时，狼队在英超排名倒数第一。洛佩特吉不仅带领球队完成保级，而且最终排名第13位，可谓超额完成任务。然而狼队今夏的转会操作，无法令洛佩特吉满意。

据德国“转会市场”网站统计，狼队今夏出售鲁本·内维斯（Ruben Neves）、内森·柯林斯（Nathan Collins）等球员，共计获得超过1亿欧元（约1亿3300万新元）的收入，但在支出方面，他们仅花费了6100万欧元（约8113万新元）。这使得洛佩特吉有理由怀疑球会在新赛季的目标难以实现。

狼队本周末将客场对阵曼联（Man Utd），开启他们2023-24赛季的英超之旅。不知新主帅届时能否就位。