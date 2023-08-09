新赛季超长补时成常态引不满 球员协会：足球将走向灾难

比赛越来越多，补时越来越长，对球员的身心灵健康都造成更大压力。

（伦敦综合电）新赛季英超联赛将效仿去年卡塔尔世界杯的超长补时，每场比赛时长可达100分钟或更多。这样的决定引起球员们抨击，英格兰职业球员协会（PFA）首席执行官莫兰戈也狠批这将增加球员的负担，让足球“在梦游中走向灾难”。

去年在世界杯中首次实施的严格计算伤停补时，将因庆祝进球、换人、受伤等损失的比赛时间一笔笔纳入补时时长，全场比赛达到100分钟的情况比比皆是。英格兰对伊朗的上下半场补时加起来更达27分钟，创造了世界杯小组赛的最长比赛时间纪录。

瓜迪奥拉：决定前未咨询球员和主帅

曼市中场德布吕纳（左）和主帅瓜迪奥拉都在社区盾赛后，对超长补时的安排表达不满。（路透社）

随着这项措施下来将在全球范围内推行，新赛季英超也将常见到类似场景。上周末的社区盾赛下半场补时就进行了13分钟，令曼市（Man City）中场德布吕纳（de Bruyne）在赛后抱怨“这不合理，连裁判也不喜欢”。曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）也质疑为何决定比赛规则的国际足球协会理事会（IFAB），没有咨询球员和主帅的意见。

曼联（Man Utd）后卫瓦拉内（Varane）也在社交媒体发文称，过去几年球员和主帅都不断发声指比赛太多，赛程过于密集，对球员们的身心都带来危险，但现在比赛时间却更长。“我们只是想要在场上保持好状态，为球队和球迷贡献100%的努力，为什么我们的意见没被听见？”

PFA：明年比赛扩军让情况更疯狂

代表球员的PFA首席执行官莫兰戈也认同他们的看法。他说：“瓦拉内想表达的是，这不可持续。而且这只是问题的开端，当明年我们进入新的周期时，情况肯定会更疯狂。我们将在梦游中走向灾难。”

莫兰戈所说的新周期即从2024-25赛季开始，欧冠、欧联和欧协联的参赛队伍都将从32队增加到36队，世界球会杯也会扩大规模至32队，让各路豪强的比赛场次进一步增加。

“这种情况不可持续，也是不可管理的。如果你（当局）不做点什么，我们将陷入麻烦。”

莫兰戈说，社区盾比赛结束后，不少球员向他表达了比赛时间增长的担忧。“他们一个赛季约踢70场比赛。如果你把这些时间加起来，这代表圣诞节前他们还额外踢了多五场比赛。”

莫兰戈对更长的比赛时间和频密赛程感到担忧。（取自英格兰职业球员协会官网）

在上周末开踢的英冠至英乙联赛也已同样实行这一措施，上下半场合计的平均补时实际长度达到16分34秒，而场边第四裁判所展示的补时长度比上赛季平均值多了5.9分钟。这也让比赛没有被各种情况打断的时间，从上赛季的50分钟增加到58分钟。

或加剧球员依赖安眠药情况

国际职业足球员联合会（FIFPRO）向参加了去年世界杯的球员进行问卷调查后，6月发布了一份报告。报告显示，接受调查的球员当中，43%在世界杯后经历了极度或加剧的精神疲劳。

埃弗顿中场阿里早前透露自己因为安眠药成瘾及受到童年阴影困扰，前往美国进行六个星期的心理治疗。（法新社）

莫兰戈也暗示，频密的赛程可能助长球员依赖安眠药的情况。“人们可能会说‘让我们讨论球员吃安眠药的问题’，但这（频密的比赛）就是（问题的）结果。如果我星期四在玻利维亚踢国际赛，接着星期六要在伯明翰踢球，我该怎么做？”

埃弗顿中场阿里（Alli）早前公开说自己安眠药成瘾。前牛津联队（Oxford United）心理治疗师布隆也说，足坛中安眠药成瘾的情况比许多人知道的还普遍。