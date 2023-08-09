在曼联缺乏上场机会 马圭尔将转会西哈姆

（伦敦综合电）曼联（Man United）“失宠”前队长马圭尔（Maguire）据报将以3000万英镑（约5139万新元）的价格转会到西哈姆（West Ham）。西哈姆也将以同样的价格将南安普敦（Southampton）队长沃德普劳斯（Ward-Prowse）引入球队。

30岁的马圭尔在2019年从莱斯特（Leicester）以8000万英镑转会费加入曼联，成为足坛史上最贵后卫，但他加盟后因为出现多次失误沦为球迷笑柄。在主帅滕哈格（ten Hag）上赛季上任后，马圭尔彻底沦为板凳球员，只首发上阵了八次，并在新赛季前被费尔南德斯（Fernandes）接过队长一职。

英国广播公司和天空体育都报道，马圭尔离队加盟西哈姆已是板上钉钉之事，签约时的个人条款预计不成问题。

马圭尔虽然在英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）麾下仍是主力，但索思盖特今年5月也曾表明前者在曼联缺少上阵时间的情况是不应长久维持的。马圭尔离开曼联，相信能得到更多上场机会，对各方而言都是好事。

沃德普劳斯也将加盟西哈姆

沃德普劳斯加盟西哈姆后，将有机会冲击英超自由球进球纪录。（法新社）

西哈姆早前以1亿零500万英镑的高价将中场赖斯（Rice）卖给阿申纳（Arsenal），以及以2150万英镑把前锋斯卡马卡（Scamacca）卖给亚特兰大（Atalanta）后，手头充裕。他们也是今夏目前唯一尚未引入任何新援的英超球队。

上赛季赢得欧洲协会联赛冠军的西哈姆将在新赛季征战欧洲联赛，势必需要补强。他们也和上赛季从英超降级的南安普敦达成初步协议，相信能在本周末的英冠联赛结束后，引入沃德普劳斯这位自由球大师。后者多年来在英超已攻入17个自由球，比目前的纪录保持人贝克汉姆（Beckham）只少一球。